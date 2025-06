Letbanen mellem Odder og Grenaa gennem Aarhus åbner for flere afgange

Mandag 16. juni 2025 kl: 09:32

Af: Redaktionen

Hos Midttrafik peger man på, at flere afgange på både L1 og L2 sidste år betød, at passagertallet nåede op på 6,3 millioner rejsende. De nye aften- og weekendafgange skal imødekomme den stigende efterspørgsel, som Midttrafik oplever med Letbanen.









- Vi skal løbende arbejde med at tilpasse den kollektive trafik til kundernes behov og ønsker. Her har vi både fokus på de faste kunder og de kunder, der kun bruger os en gang imellem. Med de nye aften- og weekendafgange bliver Letbanen et mere attraktivt alternativ til bilen for de kunder, der har opdaget fordelene ved at være bilfrie i forbindelse med sociale arrangementer, siger Henrik Juul Vestergaard, der er afdelingschef for planlægning, rådgivning & flextrafik hos Midttrafik.









Om de ekstra afgange på L1 og L2:

På L1 vil der mandag til torsdag køre to afgange i timen frem til kl. 22.00 og fredag til lørdag frem til midnat mellem Aarhus og Grenaa

På L2 vil der mandag til torsdag køre to afgange i timen frem til kl. 22.00 og fredag til lørdag frem til midnat mellem Aarhus og Odder

De nye køreplaner kan ses på midttrafik.dk og i Rejseplanen og træder i kraft søndag 29. juni





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.