Sættevogne kan synes i udlandet

FRA NY LOV OM GODKENDELSE OG SYN AF KØRETØJER:

Fredag 13. juni 2025 kl: 13:46

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Transportministeren pegede ved fremlæggelsen på, at formålet med lovforslaget også var at tilvejebringe en permanent ordning for national individuel godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer til motorkøretøjer, der er omfattet af EU's typegodkendelsesforordning 2018/858, og som hidtil har været baseret på en overgangsordning.Den nye godkendelsesordning ligner i hovedtræk de hidtil gældende regler, men der indføres i henhold til Danmarks EU-retlige krav en ny godkendelsesattest som erstatning for de kendte data- og godkendelseserklæringer.Herudover er kravet om, at synsvirksomhederne skal have en teknisk ansvarlig person tilknyttet synsvirksomheden afskaffet, hvilket blandt andet vil være med til at sikre en mere gennemsigtig tilladelsesordning for synsvirksomheden.Loven åbner også for, at synsrapporter udstedt af andre EU-lande kan anerkendes som et godkendt periodisk syn i Danmark. I første række vil det omfatte påhængskøretøjer til tunge erhvervskøretøjer med den hensigt at forøge fleksibiliteten for transportvirksomhedernes mulighed for at tilrettelægge transporter og udlede mindre CO2, så de eksempelvis ikke skal køre tomme eller halvtomme sættevogne til Danmark for at overholde kravet om periodisk syn.Interesserede kan se lovforslaget som det blev vedtaget efter tredjebehandlingen i Folketinget onsdag 11. juni