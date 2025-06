Sydjysk kommune vil give tilskud til at køre med bilen fyldt op

Torsdag 12. juni 2025 kl: 11:49

Af: Redaktionen

Det to-årige samarbejde mellem Billund Kommune og samkørselsapp'en nabogo skal bidrage til øge borgernes mobilitet og samtidig gøre en positiv forskel for klimaet.









- Vi vil gerne skabe mere mobilitet i vores landdistrikter, hvor det er svært at få et klassisk kollektivt transporttilbud til at dække borgernes forskellige behov for transport i løbet af dagen og aftenen. Ved at belønne bilister for at tage passagerer med i bilen, håber vi at gøre det lettere at bo i kommunen uden at skulle have flere biler per husstand,” siger Simon Nicolajsen Jørgensen (S), der er formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i Billund Kommune.









Organiseret samkørsel fremfor vennetjenester

Samkørselstjenesten nabogo fungerer ved, at man som chauffør opretter sin køretur i appen, hvor passagerer også kan søge efter en bil at køre med i.









Det betyder, at det bliver nemmere og mere tilgængeligt henholdsvis at tilbyde og få et lift - eksempelvis til og fra arbejde - fremfor at samkørsel kun sker mellem naboer, venner eller kollegaer, som i forvejen kender hinanden.









Udvalgsformand Simon Nicolajsen Jørgensen håber, at borgerne vil tage nabogo til sig - også selv om det kan være svært at ændre indgroede vaner omkring transport.









- Transport er en vanesag for mange af os, men med nabogo får vi en mulighed for at fylde bilerne op og køre flere sammen, samtidig med at det har en positiv indvirkning på både pengepungen og klimaet. Jeg håber derfor, at mange vil have lyst til at afprøve appen og være med til at fremme samkørslen i vores kommune, siger Simon Nicolajsen Jørgensen.









Nabogo har flere års erfaring med at fremme samkørsel i Danmark, og brugernes tilbagemeldinger er ifølge Anders Muusmann, der er direktør i nabogo, positive.









- Der er ingen krav om, at man nødvendigvis skal konversere eller underholde hinanden. Brugerne fortæller, at det ikke er akavet, man skal blot prøve samkørsel en gang eller to. I en stor undersøgelse blandt vores aktive brugere ser vi, at flere ting driver den positive udvikling. Vi spurgte til motivationer, og her er passagerernes top tre henholdsvis, at det er billigt, hurtigt og klimavenligt. Blandt chaufførerne er motivationerne henholdsvis tilskud, det er klimavenligt, og de vil gerne hjælpe, siger Anders Muusmann.









Tirsdag 24. juni kl. 16.00-18.30 inviterer Billund Kommune til borgermesse i Magion Kultur- og Idrætscenter i Grindsted, hvor man kan møde en række forskellige aktører samt kommunens lokalråd. På messen kan man også møde nabogo, som vil fortælle mere om, hvordan man kommer i gang med samkørsel.









- Vi har allerede oprettet mange mødesteder i Billund Kommune, hvor det er sikkert for biler at holde ind og samle passagerer op. Det er vigtigt, at mødestederne er lettilgængelige for biler, som kører igennem kommunen på kryds og tværs. Det skal være nemt at holde ind uden at skulle køre en omvej. Samtidig er det vigtigt, at der er mødesteder, der hvor mange har brug for at transportere sig til og fra - eksempelvis uddannelsessteder, arbejdspladser og trafikale knudepunkter. Vi tilføjer gerne flere mødesteder efter input fra de lokale brugere, siger Heidi Jacobsen, der er Event Manager hos nabogo.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.