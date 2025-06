Kurerfirma i Odense er gået konkurs

Onsdag 11. juni 2025 kl: 11:05

Af: Redaktionen

Statstidende skriver videre, at advokat Jacob Schjern Andersen, der har adresse på Hunderupvej i Odense er udpeget som kurator.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 6. juni.









Barfod Transport A/S med CVR-nummer 32099505, der i 2023 i gennemsnit beskæftigede 19 medarbejdere, kom ud af regnskabsåret 2024 med et resultat på minus 1.000.192 kroner. Egenkapitalen var opgjort til minus 57.772 kroner, mens balancen var på 7.148.963 kroner.









I årsrapporten for 2023 konstaterer ledelsen, at selskabets resultat og økonomiske udvikling ikke blev som forventet, og at årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.









Barfod Transport A/S fik i 2023 en række udfordringer, som påvirkede resultatet - blandt andet behov for at flytte sit logistikcenter til en ny placering. Selvom beslutningen blev truffet for at optimere selskabets distributionsaktiviteter, førte det til midlertidigt forhøjede omkostninger i forbindelse med flytningen og etableringen af de nye faciliteter. Derudover havde selskabet i periode for mange medarbejdere i forhold til det aktuelle behov.









Ved afslutningen af årsrapporten for 2023 forventede ledelsen i selskabet, at selskabskapitalen kunne genoprettes inden for et til to år gennem egenindtjening.

