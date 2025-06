Varebiler er overrepræsenterede

ULYKKESSTATISTIK:

Mandag 2. juni 2025 kl: 11:20

Af: Redaktionen

Blandt chauffører i varebiler er det 34 procent, som meget ofte, ofte eller en gang imellem kører 90km/t eller mere på veje, hvor hastighedsgrænsen er 80km/t. Det fremgår af en undersøgelse, som markedsanalysefirmaet Wilke har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i 2024 blandt 1.002 varebilchauffører. De 34 procent er markant højere end blandt bilister i personbiler, hvor 15 procent gør det.









Rådet for Sikker Trafik peger på, at de chauffører i varebiler gør et stort arbejde for at holde Danmark kørende, men at der ofte går for stærkt, hvilket kan ses i ulykkesstatistikkerne, hvor varebilerne er overrepræsenterede i personskadeulykker. De er part i fem procent af ulykkerne, men involveret i 15 procent af personskaderne.









- Derfor er det afgørende, at virksomhederne tager ansvar og indretter arbejdet sådan, at færdselsreglerne bliver overholdt, og tager trafiksikkerheden alvorligt i hverdagen, siger Jakob Bøving Arendt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.









Han peger på, at for høj fart øger risikoen for alvorlige ulykker markant. Samtidig er det hver tredje, som svarer, at biler med for høj fart i deres nærområde skaber utryghed. Det viser en undersøgelse fra 2024, som er foretaget for Rådet for Sikker Trafik.









- Som forsikringsbranche er tryghed og sikkerhed for vores kunder en kerneværdi, så vi opfordrer til, at man i virksomhederne gør alt, hvad man kan, for at chaufførerne kører hensynsfuldt og følger færdselsloven. Den erhvervsmæssige kørsel udgør en stor del af trafikken på de danske veje, så det er et vigtigt indsatsområde for vores trafiksikkerhed. Virksomhederne kan selvfølgelig også altid tage fat i deres forsikringsselskab for råd og vejledning, siger Pia Holm Steffensen, der er underdirektør, F&P.









Jakob Bøving Arendt og Pia Holm Steffensen kommer derfor med følgende råd til virksomhederne:

Hav en klar firmapolitik om, at fartgrænserne skal overholdes

Tilrettelæg arbejdet, så der er tid til pauser, så tidspres kan undgås

Hav løbende dialog med medarbejderne om, at trafiksikkerhed er en topprioritet





Fakta om undersøgelsen:

I en repræsentativ undersøgelse blandt 1.002 varebilschauffører, som markedsanalysefirmaet Wilke har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i 2024, svarede de blandt andet på følgende spørgsmål:





Når du sidder bag rattet i en varebil, hvor ofte: Kører du 90 km/t eller mere, når hastighedsgrænsen er 80 km/t?

Meget ofte: 5 procent

Ofte: 10 procent

En gang imellem: 19 procent

Sjældent: 32 procent

Aldrig: 34 procent

Ved ikke: 0 procent













































