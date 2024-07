Tysk trailerproducent får ny Country Manager for Skandinavien

Tirsdag 23. juli 2024 kl: 11:47

Af: Redaktionen En af Lars Hansens opgaver bliver at opbygge et Kögel-team i Nordeuropa, som skal fremme det direkte salg af Kögel-køretøjer samt understøttelse af forhandlere og servicepartnere.- Jeg vil for at nå dette mål i første omgang koncentrere mig om at understøtte vores lokale forhandlere og servicepartnere og udbygge dette netværk. Med rygdækning fra det planlagte team kan vi her tage et stort skridt fremad, siger Lars Hansen.Fokus i de nordiske lande vil ligge på produkterne Kögel Cargo og Kögel Port. Kögel Cargo er en driftssikker sættevogn med høj nyttelast og optimalt udstyr til forskellige brancher, og den er især egnet til transport af papir, drikkevarer, kemiske produkter med videre. En særlig udgave - Kögel Cargo Nordic P120 - er til rådighed i de skandinaviske lande.Kögel Port er et containerchassis, som tilbydes i mange varianter, og som er optimalt egnet til langstrækningstransport af containere og til kombineret trafik. Den er konstrueret til transport af forskellige containertyper. Begge køretøjstyper er allerede stærkt repræsenteret i Skandinavien og udgør derfor kernen i Kögels aktiviteter i denne region.Lars Hansen har i sin 15-årige karriere i transportbranchen arbejdet i forskellige stillinger og regioner - blandt andet hos opbyggervirksomheden Sawo A/S, hos kranproducenten HMF A/S og hos Poul Tarp A/S, der er specialiseret veje- og softwaresystemer til lastbiler. Senest har han været ansat hos DanBox/AKA-DanBox, hvor han ledede salget af skabe og brændstoftanke til lastbiler i Skandinavien, Benelux, Tyskland, Østrig og Schweiz.