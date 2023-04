Mandag 1. maj kan komme med total nedlukning

VOGNMÆNDS VEJSKAT-KOMITÉ:

Tirsdag 11. april 2023 kl: 10:04

Af: Redaktionen På Facebook skriver Benny Nielsen følgende i gruppen “Opråb” mandag aften:

Total nedlukning - 1. maj er dagen





Flere og flere følger med nu





Kommende vejskat vil ramme alle virksomheder, samt almendige danskere meget økonomisk hårdt, især de som kommer fra yderområderne. En total skævvridning af danmark.





Efter en par fridage i påsken, er det gået noget stærkt de seneste dage. Over 50 virksomheder har bare alene i dag meldt sig til kampen med den nye lovforslag. Ekstrem mange opfordrer til en total nedlukning.Ud over dem, som var med i København - vognmænd og biler - har over 100 virksomheder, ikke kun transportvirksomheder, men også almindelige industrivirksomheder, meldt sig klar, og mere end 400 lastbiler er på nuværende tidspunkt klar til nedlukning, hvis ikke regeringen vil lytte til os.



I kommende uge går vi i ”Vejskat komité” i gang med en skarp skrivelse til Folketinget.





Der er så meget pres på nu, at følgende organisationer bakker os nu op:



Dansk Industri - Dansk Erhverv - ITD - DTL - FDL - og organisationer inden for fiskerieksport og landbrug.







(Vi har her tilladt os at forkorte og tilrette ovenstående, så det passer til transportnyhederne.dk)







Vejskat-komiteen, som Benny Nielsen nævner, består ud over Benny Nielsen selv af advokat Jacob Forman og vognmændene Jan Lillegaard (Ernst Jacobsen A/S), Poul Jørgensen (HV Transport A/S) og Torben Dyhl Hjorth (Viborg Vognmandsforretning A/S).





