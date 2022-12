Fælles pensionsselskab køber sig ind i energiselskab

Tirsdag 27. december 2022 kl: 12:21

Nummer ét inden for solenergi i Nordeuropa



Verden har akut brug for grøn energi



5,5 millioner danske medejere af grøn energiproduktion

Fakta om Better Energy:

Better Energy er et dansk vedvarende energiselskab, som udvikler, opfører, driver og sælger strøm fra solcelleparker

Danmark, Polen, Sverige og Finland er selskabets nuværende nøglemarkeder

I et partnerskab med Industriens Pension ejer Better Energy over 1 GW grøn energiproduktion i form af 21 solcelleparker - 16 i Danmark og 5 i Polen - til en samlet anlægssum på ca. 5 milliarder kroner

Better Energy arbejder fokuseret på og er langt i videreudviklingen af eksisterende markeder uden for Danmark, hvor tilstedeværelsen i Polen, Sverige og Finland styrkes i de kommende år

Selskabet omsatte for 1,6 milliarder kroner i 2021 og har en pipeline af planlagte solcelleprojekter på 10 GW. Ambitionen er at øge pipelinen af projekter til 20 GW frem mod 2025

Better Energy blev stiftet i 2012 af Rasmus Lildholdt Kjær og Mark Augustenborg Ødum. De to er sammen med Mikkel Dau Jacobsen og Michael Vater fortsat medejere af Better Energy, ligesom en række nøglefigurer i ledelsen har mindre ejerandele

I 2019 købte den franske kapitalfond Omnes sig med et trecifret millionbeløb til en del af ejerskabet

Af: Redaktionen Investeringen, hvor ATP kommer ti at eje godt 15 procent af Better Energy og får sæde i selskabets bestyrelse, under underbygger ATP’s ønske om gennem investeringer at spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling, og samtidig opfylder investeringen det primære kriterie om at kunne sikre et attraktivt, risikojusteret afkast til medlemmerne.- Den nødvendige, grønne omstilling og den europæiske frigørelse fra russisk gas kræver en væsentlig udvidelse af de vedvarende energikilder. Efterspørgslen stiger, og der er behov for at investere i grøn energi også på land. En investering i Better Energy rummer muligheder for et attraktivt afkast for ATP og vil samtidig bidrage positivt til CO2-reduktionen” siger Mikkel Svenstrup, der er investeringsdirektør i ATP.Better Energy er en af de hurtigst voksende leverandører af solenergi i Nordeuropa med en pipeline på over 10 GW storskala solcelleparker, der skal forsyne virksomheder, byer og lande med energi, der reducerer CO2, tager hensyn til biodiversitet, og som samtidig er billigere end kul, olie og gas.Investeringen fra ATP er løftestang for Better Energy's fortsatte skalering i takt med, at virksomhedens portefølje af solcelleparker ejet af selskabet selv vokser.- I 2020 gennemførte vi i Better Energy vores transition fra udvikler til vedvarende energiselskab. Det betyder, at vi beholder solcelleparker i eget ejerskab, og det giver åbenlyst et andet kapitalbehov. Investeringen fra ATP hjælper med at sikre og fastholde momentum i alle vores markeder, siger Rasmus Lildholdt Kjær, der er administrerende direktør i Better Energy.ATP's investeringsdirektør, Mikkel Svenstrup, peger på, at virksomheder over hele verden står med et næsten umætteligt behov for grøn strøm, hvis de skal kunne leve op til målsætningerne om at reducere deres CO2-udledning.- Det er den strøm, Better Energy i dag er med til at levere, men verden har brug for meget mere af den. Better Energy planlægger en kraftig vækst af deres produktion af grøn strøm. Vi tror på, at der er en rigtig god forretning i den målsætning, siger Mikkel Svenstrup.Hos Better Energy forklarer Rasmus Lildholdt Kjær, at det har været afgørende at finde en investor, der har ens værdisæt, og som går op i, at udviklingen af solcelleparker sker på den bedst mulige måde.- Det var et stort plus for os, at ATP er hele Danmarks pensionsselskab. Vi har i samtalerne brugt langt tid på at blive sikre på matchet, og vi værdsætter og tror på, at vi kan leve op til det store ansvar, der hviler på én, når 5,5 millioner danskere bliver medejere af vores solparker, siger Rasmus Lildholdt Kjær.For ATP har Better Energys tilgang til tidlig involvering af lokalsamfund og lokal værdiskabelse - eksempelvis beskyttelse af grundvand, initiativer til naturgenopretning og øget biodiversitet, samt etablering af rekreative områder - været et stort plus.- Vi står overfor en stor forandring af Europas energisystemer, og vi kommer til at leve med de beslutninger, vi træffer nu, i mange år fremover. Better Energy har bevist, at de både har øje for solparkernes lokale værdiskabelse og for projekternes større sammenhæng i elsystemet, siger Mikkel Svenstrup.