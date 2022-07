Dansk leverandør af brinttanksystemer samarbejder med svensk lastbilproducent

Torsdag 21. juli 2022 kl: 16:09

Af: Redaktionen Volvo Trucks brintelektriske lastbiler skal testes i Nordsverige og i Spanien for at se, hvordan de klarer sig i ekstrem kulde og ekstrem varme. Gennem testperioden vi Everfuel levere en mobil brinttankstation, hvor testbilerne kan tanke brint. Testperioden er sat ti at begynde i 2023.- Samarbejdet med Volvo Group er meget verdifuldt fo ros, og vi agter at at støtte den kommercielle lancering af deres brint-elektriske lastbiler på bedste vis, siger Jacob Krogsgaard, der er administrerende direktør i Everfuel A/S.- Vi ser frem til at lære mere om tankning af brint under ekstreme forhold. Og Volvo's beslutning om at udvikle rene hydrogen-drevne lastbiler er en vigtig anerkendelse af, hvordan brint og batterier vil supplere hinanden i den hurtige omstilling til fremtidens fossil-fri mobilitet, siger han videre.