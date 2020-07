Fire-akslet forvogn er bygget op med hejs og kran

Torsdag 2. juli 2020 kl: 11:51

Af: Redaktionen Den komplette opbygning, der er monteret på fire-akslet Scania R 650-chassis, består af en Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD-kran og et Sawo CLF 432S-3W-wirehejs plus et Nopa CPL320-containerlad.Hiab-kranen er en X-HiPro 302 EP-5 CD med fem hydrauliske udskud, som giver kranen en rækkevidde på op til 15, 1 meter. Kranen er leveret med CombiDrive 3 radiostyring med tilvalgte funktioner som eksempel BDA, der er udpaknings- og parkeringshjælp, så kranen nemt pakkes sammen.Sawo-wirehejset, der er monteret bag kranen, er af typen CLF 432S-3W. Hejset, der har en tipkapacitet på 28 ton, har to optrækshastigheder med friløb og kraftig bremse, automatisk låsning af wire og hydraulisk hejsestop med aktivering af spærretappe over kontakt.Opbygningen har desuden fået monteret værktøjskasse med to skuffer og kædekasse. Endeligt følger der et Nopa-containerlad til wirehejs med til opbygningen.