Transportkoncern melder om mindre C02-udledning og øget indsats

CSR-RAPPORT FOR 2019:

Fredag 26. juni 2020 kl: 18:00

Af: Redaktionen Frode Laursen har de seneste år haft ekstra fokus på især bæredygtighed, og virksomhedens CSR-rapport viser, at det fokus har båret frugt. Således udleder man både i transporten og på logistikcentrene mindre CO2 henholdsvis pr. ton-km og pr. kvardatmeter.- På bygningerne har vi reduceret vores CO2-udledning pr. kvadratmeter med 32 procent i forhold til 2018, mens vores CO2-udledning pr ton-km er reduceret med godt og vel 2 procent. Det er dog ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil have tallene endnu højere op, og at vi arbejder hårdt for, at det lykkes her i 2020, siger Thomas Corneliussen, der er koncerndirektør i Frode Laursen A/S.Selvom CSR-rapporten er den første af slagsen for transportkoncernen med hovedsæde i Vitten og med datterselskaber i Sverige, Finland, Tyskland og Polen, er de emner, rapporten dækker, ikke nye for koncernen.

- Frode Laursen har arbejdet med både social ansvarlighed og miljømæssige tiltag i mange år. For os handler CSR først og fremmest om at opføre sig ordentligt, have integritet og ambitioner om konstant at forbedre sig, hvilket alt sammen altid har været en virkelig stor del af, hvem vi er i Frode Laursen, siger Thomas Corneliussen.





Styrket indsats

I takt med, at der er kommet større fokus på især bæredygtighed fra både medarbejdere, kunder og samfund, har ledelsen hos Frode Laursen besluttet at styrke og strukturere indsatsen. I den forbindelse har man valgt at koncentrere sig om to af FNs 17 verdensmål: ”Anstændige job og økonomisk vækst” og ”Klimaindsats”.





- Vi har udvalgt de to mål, fordi vi mener, det er her, vi kan gøre den største forskel, siger Thomas Corneliussen og uddyber:





- Transportsektoren er ansvarlig for omkring 25 procent af CO2-udledningerne i Europa, så det er klart, at det er et sted, vi som ansvarlig virksomhed skal sætte ind. Samtidig er vi også en virksomhed, hvor der altid har været en stor rummelighed og fokus på medarbejdertrivsel. Det vil vi gerne arbejde endnu mere med, og derfor har vi sat ”Anstændige job og økonomisk vækst” som vores andet fokusområde.





Større ambitioner i 2020

De positive tendenser fra rapporten 2019 fortsætter i 2020 - også selvom coronakrisen har præget den første halvdel af året.





- Der har selvfølgelig været et par måneder, hvor alle kræfter har været sat ind på at håndtere krisen, men fokus er igen nu tilbage på de mere langsigtede planer.







Vi har derfor afsat endnu flere ressourcer, både i forhold til materiel og mandskab, for at kunne indfri vores ambitioner. Vi har blandt andet nedsat en dedikeret arbejdsgruppe og investeret i flere gaslastbiler, så jeg har store forventninger til vores CSR-indsats her i 2020, siger Thomas Corneliussen.





Interesserede kan læse Frode Laursen A/S’ CSR rapport 2019 her:





