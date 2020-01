Hollandsk lastbilproducent udvider med online-aflæsning

Fredag 10. januar 2020 kl: 12:49

Af: Redaktionen Remote Tacho Download tilføjes som en app til DAF Connect instrumentpanelet - flådestyringsplatformen, der overvåger præstationen for køretøjer, vognparker og chauffører i realtid. Det nye program giver hurtig og omfattende adgang til hele udvalget af tilgængelige oplysninger fra fartskriverne i de tilsluttede køretøjer og deres chauffører. Køretid og hviletid vises i realtid.Med Remote Tacho Download tilbyder DAF på samme tid et værktøj til download, lagring og analyse.- Det er et meget krævende arbejde at opretholde nøjagtige oplysninger om hukommelserne i chaufførkortene og fartskriverne, og der er stor risiko for, at der opstår fejl, siger DAF Connects marketingschef, Jorg Wijnands, der peger på, at DAF Connect’s nye funktion, Remote Tacho Download, sikrer automatiseret aflæsning og lagring af fartskriveroplysninger, der overholder alle gældende lovkrav.- Transportvirksomheden kan også overvåge sine lastbiler og chauffører konstant for at sikre, at de overholder retningslinjerne for køre- og hviletid, og de kan gribe ind, hvor det er nødvendigt. Dette giver en større fornemmelse af sikkerhed i forhold til trafiksikkerheden og risikoen for bøder, siger Jorg Wijnands.





Remote Tacho Download fås hos DAF forhandlerne.













