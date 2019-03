Hvis der viser sig noget at investere i, skal vi ikke lade os stoppe

KREATURHANDLER OG VOGNMAND I VÆKST:

Torsdag 14. marts 2019 kl: 14:55

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bjarne Andersen er uddannet slagter og har også drevet et slagteri. Men han har altid kunnet lide at købe og sælge. Det får han nu prøvet i stor stil. Bjarne Andersen har siden april 2013 opbygget en virksomhed med kreaturhandel og lastbilkørsel, og den vokser videre. Bruttofortjenesten er mere end femdoblet i løbet af de seneste fire år.Dermed er Bjarne Andersen Kreaturhandel i øjeblikket den mest voksende virksomhed i Holstebro Kommune. Den 47-årige iværksætter i Sevel mellem Skive og Holstebro har fundet en niche, hvor han kan skabe vækst.Bjarne Andersen benytter moderne forretningsmetoder med netbank, Facebook, e-mail og headset til mobiltelefonen, når han køber dyr hos landmænd. Dyrene transporterer og sælger han videre til slagterier. Han køber køer og kalve, som han afsætter til andre gårde eller til eksport. Tit begynder hans chauffører med at køre rundt for at hente dyr klokken fire om morgenen.Ved siden af handlen med kreaturer har Bjarne Andersen udviklet en vognmandsvirksomhed. Hans lastbiler og chauffører kører med bygningsmaterialer, dele til vindmølleindustrien og mange andre ting.Det hele begyndte på Sevel Slagteri, som Bjarne Andersens forældre oprettede. Han var med til at udvikle virksomheden til et moderne so-slagteri, men så blev en kompagnon syg. Samtidig havde Bjarne Andersen lyst til at prøve noget nyt, og de besluttede at sælge Sevel Slagteri til et investeringsselskab.Bjarne Andersen overtog efterfølgende en ældre kreaturhandlers lastbil og begyndte selv at køre rundt. Kort efter kom en chauffør fra Sevel og spurgte, om han måtte stille sit vogntog på kreaturhandlerens store grund. De fandt ud af, at chaufføren lige så godt kunne køre for Bjarne Andersen. Siden er det gået stærkt. I dag har firmaet syv lastbiler og syv chauffører. Og det kan blive større.- Jeg vil ikke udelukke, at vi skal have flere biler. Jeg kan lide at sætte ting i gang og få dem til at køre, siger Bjarne Andersen og fortsætter:- Hvis der byder sig noget, som man kan investere i, så er vækst positivt. Det nytter ikke at lade sig stoppe. Vi skal videre.Det er dagbladet Børsen, der har opgjort tallene, som viser, at ”Kreaturhandler Bjarne Andersen ApS” er den hurtigst voksende virksomhed i Holstebro Kommune. Det har sikret ham en gazelle-pris. På landsplan er han nummer 137 ud af 2.113 firmaer med stor vækst.