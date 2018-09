Transportvirksomhed har kørt i 50 år

Tirsdag 4. september 2018 kl: 14:58

Mere end blot transport



Af: Redaktionen Bestyrelsesformand Carlo Siebert indleder dagens program med at fastslå, at 50-års jubilæet ikke blot er fejringen af en milepæl for Mini Trans, men også af deres trofaste medarbejdere. Derfor bliver 11 jubilarer anerkendt med en kurv og solide klapsalver fra kollegerne.- Jeg skulle bare lige prøve det et par år og se, om det var noget for mig. Og nu hænger jeg her stadigvæk, siger vognmand Karsten Walldo, der fejrer 35 år hos Mini Trans.- Min passion er at give mine kunder den allerbedste service, siger Karsten Walldo videre.Gennem årene har han opbygget en tæt relation til sin kundekreds. Det er nemlig primært det menneskelige aspekt ved arbejdet, der driver Karsten Walldo, og der er da heller ingen tvivl om hans fremtid i Mini Trans.- Jeg regner med, at jeg skal være her, til jeg ikke kan tygge smør, siger han.Det er netop den personlige service og de tætte kunderelationer, direktør Michael Kastaniegaard fremhæver som én af grundene til, at Mini Trans har klaret alle bump på vejen - også de kommende, hvor nye deleøkonomiske transportløsninger skaber hård konkurrence. Men det tager direktøren med ro.- Vores vognmænd er ikke bare ansat til at køre fra A til B til den billigst mulige pris. De sætter en ære i at give den service, som kunden forventer - og mere til, siger Michael Kastaniegaard og understreger samtidig fleksibilitet som en essentiel del af virksomheden.- Den enkelte vognmand tilpasser sig simpelthen sine kunders behov.På samme måde tilpassede Knud Matzen sig en presserende udfordring, da han i 1968 stiftede Mini Trans i slipstrømmen af momsloven og forbuddet mod godstransport med taxi.Der er stolthed at spore, når Michael Kastaniegaard ser tilbage på virksomhedens udvikling. En mobilisering af alle kræfter har gjort Mini Trans i stand til at klare selv de største opgaver. Sammenholdet er urokkeligt, og selv de yngre vognmænd ser store fordele i at arbejde i en virksomhed med 50 år på bagen.- Man lærer utroligt meget af de ældre og mere erfarne vognmænd, som arbejder her, siger 34-årige Michael Skibshøj, der selv ser frem til at fejre sit 10-års jubilæum hos Mini Trans.Men hvordan tackler den 50-årige transportvirksomhed eksempelvis fremtidens selvkørende biler, der umiddelbart udfordrer den personlige service.- Det er selvfølgelig en udvikling, som vi er opmærksomme på, siger Michael Kastaniegaard, der ser fortrøstningsfuldt på fremtiden. - Jeg er sikker på, at der altid vil være et særligt behov for ad hoc transport, og derfor vil der også altid være et behov for Mini Trans, siger han.