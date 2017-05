Byggevirksomhed har fået opbygning med ny HMF-kran

Mandag 15. maj 2017 kl: 12:13

Af: Redaktionen Den nye HMF 2620-K5-kran har et armsystem med 15 graders overknæk mellem inderste udligger og knækarmen. Kranen bliver dermed yderligere fleksibel at arbejde med og velegnet til at manøvrere gennem eksempelvis snævre passager eller under elektriske ledninger.





Kranen er udstyret med HMF’s lastafhængige EVS-system, der overvåger og sikrer stabiliteten





Udover kranen er bilen opbygget med en HMF-hejseladskasse og et HMF TF-320 wirehejs.





Opbygningen er opbygget og monteret på HMF’s opbygger værksted i Nr. Sundby.













