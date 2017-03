Olieselskab tager til transportmesse med sit nye navn

Tirsdag 14. marts 2017 kl: 12:23



YX truckanlæggene vil ligge på samme, gode placeringer landet over og vil blot skifte logo og udseende. Dieselkortet kan stadig benyttes på både Uno-X- og Bonus-stationer. Og de medarbejdere, som kunderne og vognmanden normalt taler med, vil fortsat være de samme.





Om YX Erhverv

YX Erhverv er en del af YX Danmark A/S, som desuden består af YX Landbrug og YX Fyringsolie

Af: Redaktionen - Vi ser altid frem til gode snakke med landets chauffører og vognmænd på transportmessen. Vi vil gerne bruge anledningen i år til at fortælle om vores navneskifte og vores målsætning, hvor vi vil være kendte for den bedste kundeoplevelse, siger Claus Gottlieb, der er direktør i YX Erhverv.Olieselskabets navneskifte i november sidste år hænger blandt andet sammen med, at der ikke måtte være nogle mislyde eller misforståelser i forhold til det selvbetjeningsunivers for privatbilister, som Uno-X repræsenterer.Claus Gottlieb fortæller, at selskabet er kommet godt i gang under det nye navn, hvor selskabet internt har arbejdet med strategien og fokus.- Vi er ambitiøse og skal med oprigtig interesse i vores kunders hverdag forsøge at gøre verden til et bedre sted for dem. Vi sætter mennesker forrest i alt, og de er helt afgørende for vores tilgang og måde at være på. Det er vi kendt for i dag og vil være endnu mere kendte for i morgen. Det sker ikke over natten, men kræver hårdt arbejde, siger han.