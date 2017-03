Busser bliver indrettet til specifikke formål

Tirsdag 7. marts 2017 kl: 09:24

Af: Redaktionen Det gælder blandt andet Volvo Busser Danmark, der kommer med en 14 meter lang liftbus, hvor alle stolene er taget ud, så kørestole let kan løftes ind og spændes fast.





- Denne bus har vi bygget til en kunde, der særligt kører for plejehjem og handicapforeninger. Vi har fjernet stole, flyttet toilettet og ændret stort set alt indvendigt, så bussen er et godt eksempel på, hvad vi kan med specialindretning. Derudover efterspørger mange af vores kunder busser med mange sæder, så de kan køre ture for Abildskou den ene dag og håndtere indkommende turister fra krydstogtskibe den anden, siger Jan Bredo, der er salgschef ved Volvo Busser Danmark.





Scania Danmark bringer også specialtilpassede busser til torvs på Transport 2017.



- Scania Danmark arbejder meget kundespecifikt. Vi leverer lige præcis den bus, kunden vil have, og vi har masser af muligheder for at tilpasse den deres behov. Kunderne efterspørger vidt forskellige nicheprodukter, men en vigtig ting, som vi og vores kunder altid har fokus på, er driftssikkerhed, lavt brændstofforbrug samt Scanias dedikerede opbakning på servicesiden, siger Erik Rolvung, der er direktør for bus og coach hos Scania Danmark.





Masser af helt nye busser

EvoBus Danmark satser på nyheder og kommer med den helt nye rutebus SETRA 415 LE, der er ved at blive introduceret på det danske marked for kollektiv trafik. Også spanske Irizar har en netop lanceret i8-model med på Transport 2017, mens polske Solaris viser deres nye Urbino-serie frem.







- Det er en helt almindelig dieseludgave af Solaris' nye Urbino-serie, der er vores mest populære lavgulvsserie til den kollektive trafik. Vi kan dog levere den med forskellige drivlinjer som hybrid, med gasmotor eller som 100 procent elektrisk bus - en udgave, der netop er kåret som Bus of the Year 2017, siger Vagn Erik Hvid, der er direktør i Solaris Bus Danmark.









