Transport- og logistikklyngen Greater Copenhagen inviterer til workshop

Torsdag 2. marts 2017 kl: 10:22



Endeligt vil Tryg løfte sløret for nye forretningsmodeller for forsikring af transport.





Endeligt vil Tryg løfte sløret for nye forretningsmodeller for forsikring af transport.

Af: Redaktionen På workshoppen kan deltagerne møde en start-up virksomhed og store etablerede spillere som arbejder på løsninger, der har potentiale til at ændre transport- og logistikbranchen radikalt.Man kan også høre om Wuxus, der er en platform og infrastruktur for vejgodstransport, som kan skabe en ny grad af transparens og digitalisering af branchen, og om IBM, som har kastet sig over Blockchain-teknologien i forhold til transport- og logistikbranchen.