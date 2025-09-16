Transportminister fyrer togoperatør

Tirsdag 16. september 2025 kl: 19:57

Transportministeren har tirsdag orienteret forligskredsen bag aftalen om infrastrukturplan for 2035 om sin beslutning.









I stedet for GoCollective vil transportministeren have DSB til at overtage togdriften.









Transportministerens beslutning, der skal sikre stabil togdrift på afgang, som GoCollective står for, vil komme til at koste flere hundrede millioner kroner, skriver dr.dk.





