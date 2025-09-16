Transportminister fyrer togoperatør
Tirsdag 16. september 2025 kl: 19:57Af: Redaktionen
Ifølge TV Midtvest har transportminister Thomas Danielsen (V) fýret togoperatører GoCollective - tidligere Arriva - det står for omkring en fjerde af togdriften i Danmark. Baggrunden er længere tids ustabil drift - særligt i det nordvestlige Jylland
Transportministeren har tirsdag orienteret forligskredsen bag aftalen om infrastrukturplan for 2035 om sin beslutning.
I stedet for GoCollective vil transportministeren have DSB til at overtage togdriften.
Transportministerens beslutning, der skal sikre stabil togdrift på afgang, som GoCollective står for, vil komme til at koste flere hundrede millioner kroner, skriver dr.dk.
