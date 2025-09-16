NYREGISTREREDE TUNGE ELEKTRISKE LASTBILER:
Ifølge Bilstatistik.dk er der i løbet af årets første otte måneder blevet nyregistreret 126 tunge elektriske lastbiler. I samme periode sidste år var tallet 148
Det er stadig Volvo Trucks og Mercedes-Bens, der leverer flest batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt. De to mærker tegner sig i øjeblikket for 80 procent af nyregistreringerne, mens de øvrige er fordelt på MAN og Scania me hver 10, Renault Trucks med 4 og Daf Trucks med en enkelt.
(Kilde. Bilstatistik.dk)
2025 er bagefter sidste år
Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:53Af: Jesper Christensen
I nedenstående tabel kan man se markedsandele og faktiske registreringstal for batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt fordelt på de forskellige mærker.
Nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 ton
Januar - august 2025
Januar - august 2024
Mærke
Antal
Andel
Antal
Andel
Volvo Trucks
59
46,83 %
75
50,68 %
Mercedes-Benz
42
33,33 %
61
41,22 %
MAN
10
7,94 %
-
-
Scania
10
7,94 %
11
7,43 %
Renault Trucks
4
3,17 %
-
-
DAF
1
0,79 %
-
-
Dennis Eagle
-
-
1
0,68 %
I alt
126
148
