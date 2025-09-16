Klik venligst



NYREGISTREREDE TUNGE ELEKTRISKE LASTBILER:

2025 er bagefter sidste år

Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:53
Af: Jesper Christensen

Ifølge Bilstatistik.dk er der i løbet af årets første otte måneder blevet nyregistreret 126 tunge elektriske lastbiler. I samme periode sidste år var tallet 148

Det er stadig Volvo Trucks og Mercedes-Bens, der leverer flest batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt. De to mærker tegner sig i øjeblikket for 80 procent af nyregistreringerne, mens de øvrige er fordelt på MAN og Scania me hver 10, Renault Trucks med 4 og Daf Trucks med en enkelt.


I nedenstående tabel kan man se markedsandele og faktiske registreringstal for batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt fordelt på de forskellige mærker.



Nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 ton


Januar - august 2025

Januar - august 2024

Mærke

Antal 

Andel

Antal 

Andel

Volvo Trucks

59

46,83 %

75

50,68 %

Mercedes-Benz

42

33,33 %

61

41,22 %

MAN

10

7,94 %

-

-

Scania

10

7,94 %

11

7,43 %

Renault Trucks

4

3,17 %

-

-

DAF

1

0,79 %

-

-

Dennis Eagle

-

-

1

0,68 %

I alt

126


148


(Kilde. Bilstatistik.dk)



