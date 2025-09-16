2025 er bagefter sidste år

NYREGISTREREDE TUNGE ELEKTRISKE LASTBILER:

Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:53

Af: Jesper Christensen Det er stadig Volvo Trucks og Mercedes-Bens, der leverer flest batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt. De to mærker tegner sig i øjeblikket for 80 procent af nyregistreringerne, mens de øvrige er fordelt på MAN og Scania me hver 10, Renault Trucks med 4 og Daf Trucks med en enkelt.









I nedenstående tabel kan man se markedsandele og faktiske registreringstal for batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt fordelt på de forskellige mærker.









Nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 ton

Januar - august 2025 Januar - august 2024 Mærke Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 59 46,83 % 75 50,68 % Mercedes-Benz 42 33,33 % 61 41,22 % MAN 10 7,94 % - - Scania 10 7,94 % 11 7,43 % Renault Trucks 4 3,17 % - - DAF 1 0,79 % - - Dennis Eagle - - 1 0,68 % I alt 126

148

(Kilde. Bilstatistik.dk)

