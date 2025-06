Transportfirma i Greve tog to gange tre vekselladskærre med hjem

Mandag 16. juni 2025 kl: 09:12

Af: Redaktionen

Om de nye Kel-Berg vekselladskærrer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Chassis leveret fuld galvaniseret

To gummikofangere i bagerste hjørner

Fast trækstang

VBG 58 mm trækøje

To ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser

Tilladt totalvægt: 18 ton

De nye vekselladskærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Kim Johansen International Transport A/S startede i 1980 i Valby. Midt i 1990’erne moderniserede virksomheden sine arbejdsmetoder, hvilket banede vejen for markant vækst. I dag har virksomheden over 1.000 medarbejdere og en flåde på over 800 enheder. Kim Johansen International Transport A/S er i dag etableret i Norge, Frankrig, Estland, Polen, Rumænien, Letland og Slovakiet.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.