Retten i Svendborgs melding om dommen i sagen om kartofler på motorveje

Mandag 12. maj 2025 kl: 15:02

Retten i Svendborg skriver mandag 12. maj:





Fire mænd i alderen 21, 36, 56 og 59 år blev fundet skyldig i at have foretaget aflæsninger af kartofler på henholdsvis motorvejen ved Kolding og Storebæltsforbindelsen den 1. juni 2023. Handlingerne havde karakter af politiske aktioner vendt mod et lovforslag om vejafgift på lastbiler. De to ældste mænd havde deltaget ved begge handlinger, den yngste mand kun ved handlingen i Kolding og den næstyngste kun ved handlingen på Storebæltsbroen. Handlingerne havde været nøje planlagt og var sket ved, at to af de tiltalte på hvert gerningssted, sammen med hovedmanden, først havde sænket farten på den efterfølgende trafik, hvorefter hovedmanden foretog aflæsningerne, der for så vidt angår Storebæltshændelsen foregik både på den vestgående og på den østgående vejbane.





Handlingerne havde forårsaget trafiksituationer for de efterfølgende køretøjer af såvel almenfarlig som konkret farlig karakter og skade på både køretøjer og et omfattende oprydningsarbejde. Trafikken var hvert sted blevet forsinket og forstyrret i mange timer.





Retten fandt de tiltalte skyldige i forening i overtrædelse af blandt andet de sjældent anvendte bestemmelser om handlinger af almenfarlig karakter (straffelovens § 183, stk. 1, § 184, stk. 1, og § 193, stk. 1) og bestemmelsen om hensynsløs, konkret fareforvoldelse (straffelovens § 252, stk. 1). Herudover blev de fundet skyldige i forening i hærværk (straffelovens § 291, stk. 1, 2 og 4) og i anden grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted (straffelovens § 134 a) samt en række færdselslovbestemmelser.





De tiltalte blev idømt straffe på 1 år og 9 måneder, 1 år og 3 måneder, 1 år og 8 måneder, hvoraf 4 måneder blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste, på baggrund af deres forskellige roller i handlingerne. De blev i øvrigt frakendt førerretten i henholdsvis 5 år og 6 måneder, 5 år, 4 år og 2 år. Hovedmanden fik desuden konfiskeret et beløb svarende til en købesum, han havde modtaget for et efterfølgende salg af en de lastbiler, der var blevet anvendt, og en af de øvrige tiltalte fik konfiskeret sin personbil.









De tiltalte har 14 dages betænkningstid til at overveje spørgsmålet om, hvorvidt de ønsker at anke.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.