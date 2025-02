Et skilt sætter en stopper for uheld

Tirsdag 18. februar 2025 kl: 10:00

Af: Redaktionen Stopskiltet bliver først flyttet, når kølecontaineren eller køletraileren er færdiglæsset - eller losset. Skiltene står ikke blot hos Lineage i Aarhus, men også ved koncernens øvrige frysehuse.

Skiltet syner måske ikke af så meget, når man går forbi det. Og prisen er også til at overkomme - godt 1.000 kroner. Men det har en effekt, der ikke kan gøres op i størrelse eller penge. Når skiltet står lige for lastbilen, så chaufføren ikke kan undgå at se det, når han sætter sig i førersædet, gør det ham opmærksom på, at han ikke må køre.









Hvis han gjorde, kunne der ske en alvorlig ulykke, hvis der samtidig var en truck på et par ton på vej ind i køletraileren med en tung palle. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvilke konsekvenser det ville få.









Derfor er Lineage's landechef i Danmark, Carsten Wolf, sammen med General Manager Jan T. Kristensen glade for skiltene på Frysehuset på havnen i Aarhus - og de andre frysehuse.













