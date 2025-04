Luftfartschef bliver ny vicedirektør i Trafikstyrelsen

Tirsdag 29. april 2025 kl: 13:45

Lars Korsholm er fra 1. juni ny vicedirektør i Trafikstyrelsen. (Foto: Trafikstyrelsen)

Af: Redaktionen

Lars Korsholm har i flere år kontorchef i Trafikstyrelsen og bliver med sin nye stilling en del af Trafikstyrelsens direktion.









- Jeg glæder mig til at byde Lars velkommen i direktionen. Lars kommer med et stort engagement og en betydelig faglig indsigt i både luftfartsområdet og i resten af Trafikstyrelsens opgaver, siger Trafikstyrelsens direktør, Nanna Møller.









- Samtidig står Lars for nogle ledelsesperspektiver, der bliver vigtige i det videre arbejde med vores nye strategi.









Lars Korsholm, der er 50 år og uddannet jurist fra Aarhus Universitet, har en ambition om også at gøre sit bedste for at være synlig, lyttende og tilgængelig i sin nye rolle som vicedirektør.









- Jeg har stor respekt for den faglige stolthed og den ildhu, som præger både vores ledere og medarbejdere. Derfor glæder jeg mig også til at være med til skabe de bedst mulige rammer for, at alle føler sig motiverede og har lyst til at tage et medansvar for at udvikle styrelsen - både som arbejdsplads og i vores vigtige rolle som myndighed på transportområdet, siger Lars Korsholm.









Lars Korsholm afløser Kåre Clemmesen, der går på pension efter otte år som vicedirektør for styrelsen.

