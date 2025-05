Vejafgiften er en alt for dyr måde at opkræve skat på

DIREKTØR I VOGNMANDSORGANISATION GENTOG ENDNU EN GANG:

Lørdag 10. maj 2025 kl: 14:41

Af: Redaktionen Erik Østergaard fremhævede, at der er begrænset grøn omstilling indbygget i vejafgiften.- Man bruger ikke de forhåndenværende alternativer til el. Administrationen er fuld af fejl, og den administrative belastning i virksomhederne er stor. Afgiften skævvrider konkurrencen. Ergo bør afgiften skrottes, sagde han og erkendte i samme moment, at det næppe er realistisk og gentog et efterhånden gammelt forslag til alternativ til vejafgiften - en forhøjet afgift på diesel.Når vejafgiften ifølge DTL's direktør ikke betyder grøn omstilling, er det blandt andet fordi vognmændene i virkelighedens verden mangler alternativer til dieselolie.- Vi har i dag cirka to procent af den tunge transport, der kører på el, og den nødvendige ladeinfrastruktur er stadig ikke til stede, sagde Erik Østergaard og efterlyste en mere robust planlægning og reelle incitamenter fra både EU og regeringen.Efter DTL’s mening er vejafgiften en dyr måde at opkræve skat på, og regningen vil i sidste ende lande hos forbrugerne og belaste samfundet som helhed.- Vejafgiften indvarsler sandsynligvis begyndelsen på et politisk paradigmeskifte hen imod beskatning af mobilitet. I takt med den stigende elektrificering af bilparken udhules statens provenu fra benzin- og dieselafgifter. Derfor ser vi, at staten søger nye indtægtskilder, sagde direktøren og fortsatte:- Selvom lastbilerne nu er forsøgskaniner, er der stor sandsynlighed for, at personbiler på sigt også vil blive omfattet. Og at taksterne over tid sættes op. Også for el-lastbiler.