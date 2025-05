Øget interesse får energiselskab til at fordoble antallet af ladestandere fra en til to

Mandag 12. maj 2025 kl: 11:05

Af: Redaktionen

Siden OK åbnede sin første ladestander til tung transport for halvandet år siden - i slutningen af 2023 - har flere kunder fået behov for at lade deres lastbiler op i Taulov. Derfor har energiselskabet sammen med datterselskabet GodEnergi A/S etableret endnu en ladestander og koblet den til el-nettet på energi-anlægget på Europavej 6 i Taulov sydvest for Fredericia.









- Vi oplever en markant stigning i behovet for opladning i Taulov. Med opsætningen af den nye ladestander øger vi kapaciteten og sikrer, at vi kan imødekomme den stigende efterspørgsel på ladestandere i området, siger Søren Graversen, der er OK's markedschef for transportområdet.









Den nye stander er - ligesom den eksisterende - en 300 kW-ladestander med to ladeudtag og er designet til el-lastbiler og andre tunge køretøjer. Den er placeret i Transportcenter Danmark lige ved OK’s truckstation tæt på motorvej E20.









Et centralt knudepunkt for el-lastbiler

Udvidelsen i Taulov er en del af OK’s indsats for at etablere en landsdækkende ladeinfrastruktur til tung transport. Med den centrale placering og store transportaktivitet spiller ladestationen en vigtig rolle for elektrificeringen af transportsektoren.









- Flere af vores erhvervskunder arbejder aktivt med den grønne omstilling. Og for dem har det stor betydning, at der er tilgængelig ladeinfrastruktur dér, hvor de kører. Det understøtter vi nu med endnu en ladestander i Taulov, siger Søren Graversen.









OK har på nuværende tidspunkt offentlige ladestandere til tung transport i Taulov ved Fredericia og i Sdr. Borup ved Randers og har planer om at udvide med flere ladesteder til tunge køretøjer rundt om i landet.

