Storebæltsbroen skal lukkes for udenlandske bøderyttere

TRANSPORTMINISTER:

Mandag 12. maj 2025 kl: 13:13

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen I forbindelse med, at de nye regler er sendt i høring, oplyser Transportministeriet, at to tredjedele af de bødeforelæg, der udstedes til lastbiler for ikke at betale vejafgift, er udstedt til udenlandske biler. Hvis ikke et bødeforelæg bliver betalt, kan der af domstolene blive idømt bøder, og med en ny bekendtgørelse vil transportminister Thomas Danielsen sørge for, at bommen i bogstaveligste forstand går ned for den pågældende lastbil, hvis chaufføren i lastbilen forsøger at køre over Storebæltsbroen, og bøden ikke er blevet betalt- Vejafgiften gælder alle, og hvis de udenlandske biler ikke betaler, så er det både et problem for retssikkerheden og de danske vognmænds konkurrenceevne. Derfor er jeg klar til at sætte hårdt ind mod snyd, og her er Storebæltsbroen en mulighed for meget håndfast at sætte ind. Hvis der er ubetalte idømte bøder på en udenlandsk lastbil, vil det fra 1. juli blive sådan, at man enten kan betale bøden eller vende om, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift, der trådte i kraft ved årsskiftet, som betyder, at man skal betale vejafgift for at køre på en stor del af det danke vejnet. Det gælder alle lastbiler på 12 ton totalvægt og derover - også udenlandske.Med bekendtgørelsen, som netop er sendt i høring, er der lagt op til, at Sund & Bælt Holding A/S skal lade udenlandske køretøjer med forskyldte idømte bøder genoptage passage, når føreren viser et betalingsbevis i form af for eksempel en straksoverførsel.Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen bøder at opkræve, men det er forventningen, at dette kan komme i løbet af efteråret.Transportministeriet oplyser, at de seneste tal fra Sund & Bælt Holding A/S viser, at der bliver der betalt vejafgift for 99,56 procent af de biler, der er vejafgiftspligtige.Her på transportnyhederne.dk skrev vi fornyligt om, at man skal tages i at overtræde reglerne for betaling af vejafgift 11 gange i løbet af en 12-måneders periode, før bøderne bliver større end det, man skal betale i vejafgift. Derfor vil politikerne hæve bødesatsen fra de nuværende 4.500 kroner til 9.000 kroner pr. gang for at overtræde reglerne. Dermed grænse for, om det kan "betale sig" at lade være med at betale blive rykket ned til seks gange i løbet af en 12-måneders periode.Interesserede kan læse mere om ændringen af bødestørrelsen