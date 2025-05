10 ekstra batteritog skal styrke den kollektive trafik i Region Sjælland

Onsdag 7. maj 2025 kl: 10:23

Af: Redaktionen

- Med de 10 ekstra batteritog styrker og fremtidssikrer vi vores regionale togdrift. Togene er hurtigere, og vi vil kunne tilbyde større rettidighed og flere afgange, siger Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.









- Derudover sikres de rejsende større komfort og bedre faciliteter med toiletter, Wifi og borde, siger han videre.









Synergi og effektiv drift

Region Sjælland har udvalgt Odsherredsbanen til at modtage de nye batteritog, da det giver klare fordele for drift og vedligeholdelse, når både Odsherredsbanen og Tølløsebanen fremover betjenes udelukkende med batteritog, der mødes i Holbæk. Det skaber bedre sammenhæng i togdriften og større fleksibilitet i materielanvendelsen.









Indkøbet af 10 tog - frem for planlagt 9 - giver mulighed for at styrke kapaciteten og robustheden i togtrafikken frem mod 2030. Det ekstra togsæt åbner blandt andet for nye afgange, længere togsæt i myldretiden og mulighed for betjening af nye strækninger. Dog vil eventuelle ændringer kræve særskilt politisk beslutning.









På Lollandsbanen fortsætter Region Sjælland med at forbedre servicen ved at udskifte de nuværende IC2-dieseltog fra 1997 med nyere og mere driftssikre Lint41-dieseltog fra 2007, som bliver frigivet fra de andre lokalbaner, når batteritogene kommer på sporene. Lint41-togene har en højere tophastighed, hvilket hen ad vejen skal vurderes, om det kan udnyttes med fornuft.









- Vi har ikke glemt Lollandsbanen. Sidste år etablerede vi blandt andet nattog på den bane. Dels kigger vi på muligheden for at øge tophastigheden, og dels forventer jeg, at vi i fremtiden skal se på mulighederne for også her at udskifte til batteritog, siger Christian Wedell-Neergaard.









Teknologi med lavere CO2-aftryk

Hos Region Sjælland forventer man, at de 10 nye batteritog bliver leveret i forlængelse af de tidligere bestilte 14 tog med driftstart i perioden 2029–2030. Investeringen vil reducere CO2-udledningen med cirka 3.000 ton årligt og bidrager direkte til Region Sjællands mål om en mere bæredygtig kollektiv trafik.









Regionen finansierer ladeinfrastruktur på Odsherredsbanen og stiller garanti for Lokaltogs indkøb. Beslutningen er truffet nu, da det giver en økonomisk fordelagtig pris og sikrer, at leveringen kan følge i halen på de allerede bestilte togsæt.









Fakta:

Region Sjælland udnytter en option til køb af 10 batteritog fra Stadler

Togene bliver indsat på Odsherredsbanen, hvorefter de tre lokalbaner - Odsherredsbanen, Tølløsebanen og Østbanen - alene blive betjent af batteritog

CO2-reduktion: Ca. 3.000 ton årligt

Levering: 2029–2030

Ladeinfrastruktur etableres og finansieres af regionen

Det ekstra 10. tog vil skabe kapacitetsmæssig fleksibilitet

