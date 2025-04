Folketinget har vedtaget at fordoble vejafgiftsbøder

Fredag 25. april 2025 kl: 11:39

Af: Redaktionen

Argumentet for at hæve bøderne er, at det skal være mindre tillokkende at køre uden om reglerne.









I bemærkningerne til forslaget til at ændre Færdselslovens paragraffer om vejafgift - Lovforslag L 131 - står som forklaring på, at bøderne bør hæves følgende:





"Det gældende bødeniveau på 4.500 kr. medfører, at en afgiftspligtig skal betale en idømt bøde eller vedtage et bødeforelæg 11 gange i løbet af et år, før det bedre kan svare sig at efterleve vejafgiftsordningen og betale vejafgift i forbindelse med kørsel på det afgiftsbelagte vejnet.





Det vil være skadeligt for vejafgiftsordningens legitimitet, hvis det kan svare sig økonomisk at unddrage sig vejafgiften. Det vil også have betydning for den forventede klimaeffekt ved ordningen, hvis incitamentet til brug af mindre CO2-udledende køretøjer ikke er til stede.





Det vurderes derfor, at bødeniveauet bør fordobles til 9.000 kr. pr. overtrædelse. Ved et bødeniveau på 9.000 kr. pr. overtrædelse skal enten registreret ejer eller bruger af et afgiftspligtigt køretøj betale en idømt bøde eller vedtage et bødeforelæg seks gange på ét år, før det for en ejer eller registreret bruger med en gennemsnitlig lastbil og et gennemsnitligt kørselsmønster på det afgiftsbelagte vejnet kan svare sig for den pågældende at betale vejafgiften.





Transportministeriet har overvejet, om det vejledende bødeniveau skulle sættes endnu højere, da muligheden for seks overtrædelser på ét år, før det kan svare sig at betale vejafgift, umiddelbart også forekommer som et højt antal overtrædelser.





Det er dog Transportministeriets opfattelse, at bødeniveauet skal være passende i forhold til tilfælde af systematisk snyd, men at bødeniveauet omvendt ikke må blive for højt i forhold til mere enkeltstående fejl og forglemmelser. Et vejledende bødeniveau på 9.000 kr. rummer efter Transportministeriets vurdering en sådan balance".

