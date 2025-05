Rederi-koncrn tilpassede kursen i et kvartal med underskud på driften

Onsdag 7. maj 2025 kl: 13:24

Omsætningen steg med otte procent til 7,5 milliarder kroner

Den organiske vækst var på minus 1 procent

Driftsresultatet - EBIT - blev reduceret med 317 millioner kroner til minus 117 millioner kroner

Det justerede frie cash flow steg med 573 millioner kroner til 246 millioner kroner

CO2-færgeemissions-intensiteten blev reduceret 5,9 procent

Tilpasning af færgedriften i Middelhavet til ændret konkurrencemiljø

Turnaround af Logistics’ Türkiye & Europe South til breakeven ved udgangen af 2025

Levere på Logistics’ turnaround-projekter påbegyndt i 2024

Af: Redaktionen Udvalgte punkter fra DFDS' kvartalsrapport for årets første kvartal:For hele 2025 forventer DFDS's ledelse et uændret driftsresultat - EBIT - på omkring 1 milliard kroner, en omsætningsvækst på omkring fem procent og et justeret frit cashflow på omkring 1 milliard kroner.- I marts begyndte indtjeningen at rette sig efter eksekvering af en række turnaround-tiltag i løbet af kvartalet, siger DFDS' koncernchef og administrerende direktør, Torben Carlsen, der betegner 2025 som et overgangsår, hvor koncernen lægger grunden til at forbedre resultatudviklingen efter en række begivenheder sidste år, hvor flere forretningsområder var udfordret på indtjeningen.- For det første er de fleste af vores forretningsenheder som forventet på vej til at opretholde eller forbedre resultaterne i 2025. For det andet gør vi fremskridt med hensyn til at løse tre specifikke fokusområder, siger han og peger på følgende:Torben Carlsen fremhæver, at de gennemførte tiltag omfatter prisstigninger, kapacitetsjusteringer, personalereduktioner, lukning af urentable aktiviteter og kontorlukninger/-fusioner.- Der gennemføres løbende flere tiltag, og vi forventer, at den forbedrede trend i indtjeningen bliver mere synlig i tallene for andet kvartal og i resten af året, siger han og fortsætter:- Vi leverer transport af varer og passagerer i og omkring Europa. Udvidelsen af vores netværk til regioner, der er positioneret til at drage fordel af near-shoring understøttes fortsat af de seneste geopolitiske begivenheder.Han peger også på, at de europæiske landes ønsker om at mindske afhængigheder af andre sandsynligvis øge handelen med nære produktionslande som Tyrkiet og Marokko i de kommende år.- På kort sigt forventer vi ikke medvind på vores markeder, da skiftet i USA's politik og de afledte usikkerheder kan sænke de allerede afdæmpede vækstudsigter for Europa i 2025, fremfører Torben Carlsen.Han bemærker, at Tysklands beslutning om at øge udgifterne til forsvar og infrastruktur vil kunne styrke Europas vækst, men at væsentlige påvirkninger af aktivitetsniveauet ikke ventes før næste år.- Indtil da fokuserer vi på tilpasning til et markedsmiljø med lav vækst, lyder det fra Torben Carlsen.Interesserede kan se DFDS' kvartalsrapport for årets første kvartal