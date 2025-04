Direktør i opbyggervirksomhed siger farvel efter knap 24 år

Torsdag 24. april 2025 kl: 11:52

Af: Redaktionen

Ivan Chrost har været direktør for Sawo i knap 24 år og udtaler til SCMnews.dk, at baggrunden for at forlade Sawo er, at han mener, det er tid til nye udfordringer - eksempelvis bestyrelsesarbejde.









Han traf beslutnigen om at sige farvel til Sawo tidligere på året og er med i processen med at finde en ny direktør sammen med Sawo's advokat og Henrik Steen Jørgensen, der er koncernchef i DOT-gruppen, der startede i som Dansk Overflade Teknik i Fasterholt ved Herning.









Ivan Chrost kom til Sawo i 2001.

