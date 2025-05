Landstrømmen kommer fra en brintgenerator

Onsdag 7. maj 2025 kl: 11:12

Af: Redaktionen En brintgenerator (hvid container med fire ventilatorer på taget) forsyner Stena Scandinavica med strøm via et kabel under jorden. (Foto: Göteborgs Hamn)

Göteborgs Hamn etablerede de første anlæg til strømtilslutning af skibe - såkaldt On-shore Power Supply (OPS) - i begyndelsen af 2000-tallet. Anlæggene ved Stena Lines Tysklands- og Danmarksterminaler var dengang nogle af de første i verden. Men da mange havne i EU og andre dele af verden er ikke kommet lige så langt og desuden ofte mangler grundlæggende forudsætninger for at kunne etablere landstrømsanlæg, er mobile brintgeneratoranlæg som det, Göteborgs Hamn tester i pilotprojektet, en måde at komme videre på.









Anders Peterson, der er Group Head of Port Development & Engineering hos Stena Line fremhæver, at i de to uger, som projektets brintgenerator har leveret strøm til Stena Lines eksisterende landstrømsanlæg i den svenske havn, har den vist, at der findes alternative veje for de havne, der mangler god infrastruktur til strømtilslutning.









Mulig vej for at opfylde skærpede regler

I 2030 træder et nyt EU-regelsæt i kraft, som betyder, at container- og passagerskibe skal anvende On-shore Power Supply (OPS), når de ligger til kaj. Det forventes ifølge en undersøgelse gennemført af ICCT - International Council on Clean Transportation - at reducere udledningerne med over en million ton CO2 om året.









Ifølge Viktor Allgurén, der er innovationschef hos Göteborgs Hamn, kan brint hjælpe havne med at opfylde kravet.









- Da klimaet er en fælles anliggende for os alle, ligger det også i alles interesse, at så mange havne som muligt i vores omverden lykkes med at opfylde disse krav. Med vores lange erfaring med OPS er vi glade for sammen med Stena Line at kunne udgøre en test-arena for denne nye teknologi, som absolut kan vise sig at være en fremkommelig vej for mange havne, siger Viktor Allgurén.









Brintgeneratoren, der testes i Göteborgs Havn, er udviklet af Hitachi Energy, hvis teknologipartner, PowerCell Group, leverer generatorens kraftmoduler og ekspertise inden for integration af brændselsceller. Under testen leverede gasproducenten Linde Gas 100 procent grøn brint.









- Vi er meget glade og tilfredse med resultatet af det seneste samarbejde med Stena Line, Power Cell Group, Linde Gas og Göteborgs Hamn. Vi værdsætter at arbejde med disse brancheaktører for at fortsætte med at udforske nye anvendelsesområder for HyFlex og vise dens bredde potentiale, fra byggepladser til skibsterminaler, for at accelerere energiomstillingen, siger Tobias Hansson, der er administrerende direktør for Hitachi Energy i Sverige.









Brint som brændstof har en række anvendelsesområder i havnesammenhænge. I Göteborgs Hamn findes der i dag en brinttankstation for lastbiler, arbejdskøretøjer, der kører på brint, testes i øjeblikket, og den teknologi, der anvendes i den aktuelle OPS-test, er nyligt også blevet anvendt i havnen af Skanska til at drive tungt maskineri i et stort terminaludbygningsprojekt.









Ifølge en rapport fra European Parliamentary Research Service (EPRS) genereres mellem 6 og 7 procent af søfartens CO2-udledninger, når skibe ligger ved kaj i havne inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).





Den teknologi, der anvendes i den aktuelle OPS-test, er nyligt også blevet anvendt i havnen af Skanska til at drive tungt maskineri i et stort terminaludbygningsprojekt. (Foto: PowerCell Group)





