Speditør køber op i Canada

Tirsdag 6. maj 2025 kl: 11:53

Af: Redaktionen Alpi Group ser Canada som et stabilt marked uden for EU og har opkøbt canadiske speditionsfirma. (Foto: Alpi)

Hos Alpi betegner man opkøbet er en naturlig forlængelse af Alpi's strategi om at styrke sin globale tilstedeværelse og tilbyde skandinaviske kunder en mere integreret og ensartet service på tværs af kontinenter.









Selvom Canada traditionelt har ligget i skyggen af USA i dansk eksport, er samhandlen mellem Danmark og Canada vokset støt gennem de seneste år. Især efter at CETA-aftalen - EU’s frihandelsaftale med Canada - trådte i kraft i 2017, har danske virksomheder fået bedre adgang til det canadiske marked, og den danske eksport til Canada er steget over 60 procent siden 2017.









Canada på den baggrund har i de senere år udviklet sig til at være en af Alpi's store oversøiske trafik. Med sin geografiske placering og stabile infrastruktur fungerer landet som et strategisk knudepunkt for videredistribution til USA, ligesom fødevarebranchen, medicinalvarer og farmaceutiske produkter samt møbel- og designbranchen har godt fat i det canadiske marked.









Muligheder i horisonten

Alpi peger i forbindelse med opkøbet af David Kirsch Forwarders Ltd., at erhvervsklimaet i Canada i begyndelsen af 2025 har været præget af tilpasning og nødvendig modstandskraft. Den politiske udvikling i USA har medført en ændring i Canadas handelsstrategi. Det skaber ifølge Alpi nye muligheder for logistikpartnere med stærk lokal forankring og international rækkevidde og know how.









Canada ses i stigende grad som et alternativt og stabilt marked uden for EU, især i lyset af geopolitiske spændinger, og markedet er karakteriseret ved høj købekraft, stærk infrastruktur og politisk stabilitet.









Lidt fakta:

Alpi's customs broker-afdeling i Canada har et indgående kendskab til toldregler, handelsaftaler og import-/eksportrestriktioner, og rådgiver i samarbejde med Alpi's told-afdeling i Danmark kunderne om toldsatser og afgifter, regler for præferenceoprindelse (for eksempel ved samhandel med EU eller via frihandelsaftaler), håndtering af toldgodtgørelse eller midlertidig import og lignende

David Kirsch Forwarders Ltd. blev grundlagt i 1936 og har opbygget en solid position i det canadiske speditions- og logistikmarked. I dag beskæftiger virksomheden 40 medarbejdere. Integrationen i ALPI-gruppen er i gang.

Den canadiske del af Alpi har hovedkontor i Dorval nær Montreal samt afdeling i Toronto. Virksomheden tilbyder full-service spedition, som ALPI i Danmark - luft, sø, vej, 3PL lager og End-to-end, supply chain management

Alpi Group har over 77 landekontorer og et tæt, globalt netværk, der løser transport- og logistikopgaver

















