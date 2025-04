- Bornholms største havn nåede ny rekordomsætning sidste år

Mandag 28. april 2025 kl: 13:58

Hos Rønne Havn fremhæver man, at havnen har oplevet fornyet vækst og styrket sin position som en central værdiskaber for Bornholm.









Alle havnens forretningsområder har bidraget positivt til årets resultat og har dermed levet op til målsætningen om at sikre stabile forsyningskæder, understøtte lokal erhvervsudvikling og fungere som en drivkraft for øens fremtidige vækst.









I 2024 har havnen oplevet fortsat vækst i passagertrafikken fra færgerne, og i samarbejde med Destination Bornholm blev der sikret 55 krydstogtsanløb til Rønne. Anløbene skabte betydelig økonomisk aktivitet for øens handelsliv, restauranter og turistattraktioner og har samlet set styrket Bornholms position som en attraktiv ø og turistdestination.









- Rønne Havn er en nøglespiller i at opretholde forsyningssikkerheden til Bornholm samt understøtte lokal erhvervsudvikling og vækst. I det seneste år har havnen arbejdet målrettet på at fastholde sin rolle som knudepunkt og central aktør i regionens havnesektor - både for regionale og internationale interessenter. Det kræver betydelige investeringer, men havnen har samtidig formået at fastholde høj kvalitet og service i opgaveløsningen, siger Jess C. Persson, der er bestyrelsesformand for Rønne Havn A/S.









Rønne Havn vil i de kommende år fortsætte konsolideringen af forretningen og arbejde på at holde fast i positionen som en sikker og effektiv samarbejdspartner med dokumenterede resultater.









- Vi ser ind i en fremtid, hvor vækst og udvikling fortsat er i fokus, men hvor konsolidering vil fylde mere end ekspansion. Vi vil styrke vores position som en moderne og bæredygtig havn centralt placeret i Østersøen. Det betyder færre store investeringer og øget fokus på driftseffektivitet og strategisk anvendelse af havnens arealer, siger Lars Nordahl, der er administrerende direktør for Rønne Havn A/S.









I løbet af 2024 lagde entreprenørvirksomheden MT Højgaard sidste hånd på tredie etape af udvidelsen af Rønne Havn. Med etape 3 kan Rønne Havn styrke sin internationale position blandt andet ved at kunne håndtere to samtidige offshore-projekter.









I 2025 skal fundamenter og den nye Vestas 15 MW-vindmølle eksempelvis udskibes til offshore-projekter i Østersøen.









Den omfattende havneudvidelse forventes afsluttet ved udgangen af 2025.









Rønne Havn A/S afholder generalforsamling torsdag 8. maj.