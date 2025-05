- Retten i Svendborg har afsagt dom i sag om kartofler på motorvejsstrækninger

Mandag 12. maj 2025 kl: 15:03

Tiltalte 1: 1 år og 9 måneders ubetinget fængselsstraf samt frakendt førerretten i 5 år og 6 måneder

Tiltalte 2: 1 år og 3 måneders ubetinget fængselsstraf samt frakendt førerretten i 5 år

Tiltalte 3: 1 års ubetinget fængselsstraf samt frakendt førerretten i 1 år

Tiltalte 4: 8 måneders delvis betinget fængselsstraf samt frakendt førerretten i 2 år

Anklagemyndigheden har i forbindelse med sagen nedlagt påstand om fængselsstraf og frakendelse af førerretten for alle fire tiltalte mænd. Derudover nedlagde anklagemyndigheden også påstand om konfiskation mod enkelte af de tiltalte, herunder af et pengebeløb samt et motorkøretøj.Retten i Svendborg har mandag så afsagt dom mod de tiltalte, der blev idømt følgende straffe:- Dommen sender et klart signal om, at aktioner begået under sådanne omstændigheder bliver opfattet alvorlige og medfører mærkbare straffe samt førerretsfrakendelse. Derfor er jeg tilfreds med dommen, siger anklager Frederik Hald.