Kartoffel-spreder er blevet løsladt efter seks uger bag tremmer

Fredag 21. juli 2023 kl: 15:34

Af: Redaktionen Ifølge Fyns Politi er vurderingen, at den 57-årige ikke længere vil kunne påvirke efterforskningen. Han er stadig sigtet i sagen, hvor han har fremført, at han læssede kartoflerne af på motorvejen som led i en politisk aktion i protest mod den nu vedtagne kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for kørsel med lastbiler over 12 ton fra 1. januar 2025.Interesserede kan læse mere om sagen her: