57-årig fører af lastvognstog læssede kartofler af på Storebæltsbroen

Fredag 2. juni 2023 kl: 10:03

§ 252. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.



Fakta om sagen:

Klokken 04:30 får politiet de første anmeldelser om, at der er tabt kartofler på motorvejen ved Kolding.

Klokken 06.35 får Fyns Politi en anmeldelse om, at der var tabt/aflæsset en større mængde kartofler i vestgående retning på Storebæltsbroen

Klokken 06:45 får Fyns Politi melding om det samme i østgående retning

Klokken 07:00 standser Fyns Politi lastvognstoget, der er mistænkt for at aflæsse kartoflerne, ved Korsør

Klokken 07:15 bliver føreren, en 57-årig mand fra Give i Jylland, sigtet og anholdt

Af: Redaktionen Under et efterfølgende grundlovsforhør i Byretten i Svendborg torsdag eftermiddag erkendte den 57-årige mand de faktiske omstændigheder - at kartoflerne blev hældt ud på vejene - men ikke, at det skulle have været overtrædelse af Straffelovens paragraf 252, der lyder:Fyns Politi oplyser, at sigtelserne mod 57-årige mand alene handler om de "tabte" kartofler på lavbroen på Storebælt. Fyns Politi undersøger om der er en sammenhæng kartoflerne på lavbroen og et andet tilfælde tidigere torsdag morgen, hvor der blev tabt eller smidt en større mængde kartofler på motorvejen i Kolding.Den 57-årige mand er blandt andet sigtet for særlig hensynsløs kørsel og for i grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis at forvolde nærliggende fare for nogens liv og førlighed. Samtidigt nedlagde anklagemyndigheden påstand om, at lastbilen beslaglægges.Under grundlovsforhøret, der foregik bag lukkede døre, da politiet og anklagemyndigheden har en mistanke om, at der har været var flere involveret, blev den 57-årige mand varetægtsfængslet i 14 dage.Avisen Danmark skriver, at den 57-årige protesterede mod, at grundlovsforhøret skete bag lukkede døre. Gennem sin forsvarer gjorde han opmærksom på, at der var tale om "en politisk sag", og at han derfor ønskede, at pressen kunne være til stede under grundlovsforhøret.Arbejdet med at fjerne kartoflerne fra Storbæltsbroen blev afsluttet lidt før middag.Ifølge Avisen Danmark deltog den 57-årige fører af lastvognstoget i blokade-aktionerne 15. maj, hvor flere frakørsler rundt om i landet blev blokeret.Advokat Jakob Forman, der er talsmand for en gruppe vognmænd, der er vrede over den nu vedtagne kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler over 12 tons, der skal træde i kraft ved årsskiftet 2024/2025, afviser over for Ritzau, at gruppen har noget med de tabte kartofler at gøre.Jakob Forman siger ifølge Ritzau, at "Det har ikke noget med os at gøre. Det er ikke den måde, vi arbejder på, og det kommer vi til at tage afstand fra".