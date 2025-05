Lastbilforhandler har fået ny mand med salgserfaring

Torsdag 1. maj 2025 kl: 12:54

Af: Redaktionen - Det mest spændende bliver, om vi kan få skabt endnu flere relationer og få stampet en masse nye kunder op, siger Morten Bang, der er ny sitemanager hos Iveco Odense. (Foto: Iveco)

- Jeg har været 19 år hos Toyota på Fyn, og har været hele spektret igennem. Jeg startede som juniorsælger i 2005-2006 og arbejdede mig op til salgsschef. Det har givet mig en solid ballast og forståelse for både markedet og mennesker, siger Morten Bang.









Han fremhæver, at Iveco har en række løsninger til erhvervslivet - særligt inden for store varebiler og lastbiler til entreprenører og håndværkere. Med nye modeller på vej, blandt andet i segmentet for mindre varebiler, ser Morten Bang et stort potentiale for vækst.









- Vi har et rigtig godt produkt, og det ved vores kunder også. Det mest spændende bliver, om vi kan få skabt endnu flere relationer og få stampet en masse nye kunder op. Vi skal ud at sælge både varebiler og lastbiler, og jeg tror virkelig på, at vi kan styrke vores position lokalt, siger han.









Skal løfte større lokalt ansvar

Ansættelsen af Morten Bang sker som led i en ny strategi efter svenske Hedin Mobility Group købte rettighederne til salg, distribution og markedsføring af Iveco i Norden. Tidligere var en betydelig del af salgsarbejdet centreret direkte hos importøren, hvor de store key account-aftaler blev håndteret, men i dag ligger langt flere opgaver hos de enkelte forhandlere.









- Tidligere refererede alle direkte ind til hovedkontoret i Albertslund. Men nu er der et klart ønske om, at afdelingerne skal være mere selvkørende med udpræget lokal forankring. Det ser jeg som en enormt spændende opgave, og det var også grunden til, at jeg blev ansat - for at sikre, at vi har en lokalansvarlig leder, der kender området og kunderne, påpeger Morten Bang.









Denne nye struktur betyder, at beslutninger kan træffes hurtigere og tættere på kunderne, hvilket er noget Morten Bang ser som en klar fordel.









- Det giver en helt anden dynamik, når vi kan tage beslutninger her og nu uden at skulle spørge centralt hele tiden. Det skaber fleksibilitet og giver os mulighed for at handle mere agilt i forhold til markedet, siger han.









Fokus på mennesker og motivation

Med 22 medarbejdere under sig bliver Morten Bang også ansvarlig for den daglige trivsel og kultur i afdelingen. Som leder beskriver han sig selv som motiverende og inddragende, hvilket han tror på, skaber de bedste resultater på både kort og lang sigt.









- Jeg elsker at have med mennesker at gøre. For mig handler ledelse ikke om at diktere, men om at motivere og få folk med sig. Når medarbejderne føler sig hørt og inddraget, så skaber vi ikke bare bedre resultater - vi får også en langt bedre arbejdsplads.









