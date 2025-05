Lufthavn på Djursland forhandler med en ny international investor

Tirsdag 6. maj 2025 kl: 13:28

Af: Redaktionen

I løbet af de seneste måneder har Aarhus Airport været i dialog med tre investorer - blandt andet den investor, der var aktuel i slutningen af sidste år. Efter en grundig proces har lufthavnens bestyrelsen valgt at indgå i et samarbejde med en af de nye aktører, der deler lufthavnens langsigtede ambitioner og ser det samme strategiske potentiale, som Aarhus Airport arbejder målrettet med at realisere.









Hos Aarhus Lufthavn betegner man den nye investor som en finansiel stærk og international partner med dokumenteret beslutnings- og handlekraft. Samarbejdet har indtil videre været præget af stor professionalisme og fælles fokus, hvilket har ført til underskrivelsen af et vilkårsdokument som grundlag for en endelig investeringsaftale.









- Det kommende samarbejde rummer et stort potentiale og vil styrke udviklingen af lufthavnen markant til gavn for både borgere, ejerkommuner og øvrige interessenter, siger bestyrelsesformanden for Aarhus Airport, Lars Dige Knudsen.









Da der er tale om en udenlandsk aktør, kræver investeringen godkendelse efter gældende lovgivning, ligesom aftalen skal godkendes af de involverede byråd og kommunalbestyrelser. Den proces er nu sat i gang. Når investeringsaftalen er endelig godkendt, vil der blive offentliggjort flere oplysninger om den nye investor og fremtidige planer.









Bestyrelsen for lufthavnen på Djursland forventer, at den endelige investeringsaftale vil være på plads i løbet af juni, når de nødvendige myndighedsgodkendelser er opnået.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.