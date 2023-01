Beton-leverandør har kørt elektrisk i et år

Tirsdag 10. januar 2023 kl: 11:36

Ingen støj og ingen vibrationer



Af: Redaktionen Unicon A/S har i over et år haft en Volvo FE Electric opbygget som betonbil i drift i København og omegn - og flere elektriske betonbiler bliver leveret i 2023.Unicon ønsker med de elektriske betonbiler at bidrage til den grønne omstilling og arbejder målrettet på at hele flåden af betonbiler skal være emissionsfri i 2035. Derfor valgte Unicon at lave verdens første serieproducerede elektrisk betonbil i samarbejde med Volvo. Valget faldt på en tre-akslet Volvo FE Electric 6x2, som blev sat i drift onsdag 29. september 2021.- Jeg har selv kørt Volvo's elektriske lastbiler, og jeg er overbevist om, at forbedringen af arbejdsmiljøet og kørekomforten kommer til at glæde rigtig mange af Unicons chauffører i fremtiden. Det første år har den elektriske Volvo FE kørt over 15.000 km og transporteret over 2.700 kubikmeter beton - svarende til 6.075 ton. Bilen har fungeret som forventet, og vi har ikke oplevet tekniske problemer med bilen, siger Christian Elleby, der er Supply Chain & Procurement Director hos Unicon A/S.Hos Volvo ser man elektriske lastbiler som en vigtig del af løsningen til at reducere CO2-udledningen, men indtil videre udgør de kun en beskeden procentdel af det samlede lastbilmarked. Hos Volvo Danmark A/S håber man, at statens tilskudsordning vil hjælpe med til, at flere virksomheder tager springet og investerer i den grønne omstilling og elektriske lastbiler.- Vi er ekstremt stolte over at kunne fremvise, at den elektriske lastbil er klar til at løse de opgaver der kræves og ikke kun i denne branche. En elektrisk lastbil har åbenbare fordele i form af reduceret CO2-udledning, men måske endnu vigtigere, effekten på arbejdsmiljøet for chaufføren og dennes arbejde i og omkring lastbilen. Vi er stolte og glade for samarbejdet med Unicon og ser frem til at levere flere elektriske lastbiler til Unicon i løbet af 2023, siger Joakim Bansholm Nilsson, dr er forretningsudviklingschef Zero Emission hos Volvo Danmark A/S.Volvo Danmark A/S har i samarbejde med Unicon A/S lavet en film om Unicon's elektriske betonbil og mere specifikt fokus på arbejdsmiljøet for chaufføren.- Det er så stille at køre i den elektriske lastbil, at man føler, man har ro på hele tiden. Jeg føler, jeg har overblik over hele situationen, og jeg er frisk og udhvilet, når jeg kommer hjem fra arbejde - jeg har ingen påvirkninger af støj eller vibrationer i den elektriske lastbil, siger Kurt, som er chauffør på Unicon elektriske betonbil, i videoen, der kan ses nedenfor.





Fakta om Volvo FE Electric: Akselkonfigurationer:

Langt chassis: 4×2, 6×2, Alle aksler er luftaffjedrede

Førerhus​:

Dagførerhus, medium-førerhus, langt førerhus eller førerhus med lav indstigning

Vogntogsvægt:

Op til 44 ton

Batterikapacitet:

200-376 kWh, 3-4 batterier

Rækkevidde:

Op til 300 km

Opladningstid (fuld opladning​):

16,8 timer med vekselstrøm (22 kW)

​2,3 timer med jævnstrøm (150 kW)

Drivline:

2 elmotorer, 2-trins automatisk gearkasse

Ydeevne:

Op til 330 (450) kontinuerlig effekt

Anvendelser:

Velegnet til opbygning. 3 kraftudtag

















