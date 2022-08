Kommunale lastbiler kører med biodiesel i tankene

Fredag 19. august 2022 kl: 13:59

Af: Redaktionen

I HVO biodiesel (HVO står for Hydrogeniseret Vegetabilsk Olie) er plantebaseret olie brintbehandlet, så den opnår de samme egenskaber som fossil dieselolie, som Kolding Kommunes lastbiler normalt har haft i tanken.









Hvor fossil dieselolie er baseret på energi lagret for mange millioner år siden, er biodiesel baseret på affaldsprodukter fra eksempelvis fødevareindustrien, hvor energien er opsamlet i vores tid.









Biodiesel er lugtfri og reducerer udledningen af CO2 med op til 70-90 procent sammenlignet med konventionel diesel. Prismæssigt er biodiesel er cirka 50 procent dyrere.









- Det er ret stort, at vi skifter brændstof, siger Jakob Ville (V), der er udvalgsformand for Plan og Teknik i Kolding Kommune.









- Luftforureningen fra kommunens køretøjer bliver markant mindre, og det kommer både borgere, miljøet og de medarbejdere, der har deres hverdag med maskinerne, til gavn. Det koster noget ekstra at tanke bilerne, men den grønne omstilling er ikke gratis. Når det så er sagt, så ser vi også biodiesel som et overgangsbrændstof. Om fem-ti år er vi sikkert rykket videre til elektriske køretøjer i hele kommunen. Men lige nu er markedet for ellastbiler ikke modent til vores behov, siger han videre.









Han fremhæver eksempelvis, at el-lastbiler kan bære mindre vægt, og de har en kortere rækkevidde end dieseldrevne lastbiler.









- Det ville betyde, at vi skulle indkøbe flere køretøjer for at holde trit med de tonsvis af genanvendelige materialer, vi i øjeblikket kører videre til aftagerne hver dag. Derfor har vi valgt at omlægge til biodiesel, fordi det er det bedste alternativ til andet drivmiddel, der kan leveres i dag, siger Jakob Ville.









I første omgang gælder omlægningen til biodiesel kun vognparken i Redux - Affald og Genbrug, der er Kolding Kommunes renovationsafdeling. Valget med at investere i biodiesel som første skridt mod en mere klimavenlig kørsel er truffet efter grundig research i samarbejde med Teknologisk Institut.





