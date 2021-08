- Politi og transportbranchen vil gøre det bøvlet at være IT-kriminel

Mandag 23. august 2021 kl: 12:59

Rammer ikke kun de andre

Tæt samarbejde om forebyggelse

Vicepolitiinspektør Christian Østergård, der er leder af Syd- og Sønderjyllands Politi's forebyggelsessektion, understreger, at politiet og organisationerne er gået sammen om tiltaget, fordi virksomheder inden for transport af vejgods kan være i hackernes søgelys.- Både generelt og i Syd- og Sønderjylland er vores erhvervsliv kendetegnet ved, at vi har mange små- og mellemstore virksomheder. De har et stort fokus på at håndtere deres kunder professionelt og yde god service. Og så kan det være nærliggende at tænke: Hackere? De går nok efter de store selskaber og ikke os. Men det er ingenlunde tilfældet, siger Christian Østergård, der peger på, at hackerne og andre IT-kriminelle over en bred kam søger at trænge ind i selskabers IT-systemer, og de kriminelle benytter sig af de muligheder, de har, uanset om det er store eller små virksomheder.- I mange virksomheder tjekker man naturligvis, om man låser efter sig ved fyraftenstid. Men er der også nogen, der holder øje med, om der står en digital bagdør åben? Lykkes det IT-kriminelle at ødelægge data om kunder, ordrer og betalinger, kan det tage lang tid at genopbygge systemerne, og imens risikerer man, at kunderne siver væk. Så det er i alles interesse at være godt rustet mod denne type kriminalitet, pointerer Christian Østergård.Syd- og Sønderjyllands Politi har sammen med blandt andet transportbranchen tidligere gjort meget for at oplyse virksomhederne om sikring, blandt andet ved hjælp af en opdateret sikringsmanual, der udkom i 2020.Interesserede kan hente sikringsmanualenI tilgift har parterne også gjort en betydelig indsats for at sætte ind over for tyverier fra lastbiler, hvor kriminelle rekognoscerer ved at skære hul i presenningerne. Denne kriminalitet er ifølge politiet mindsket væsentligt.Tiltaget er en lokal optakt til et landsdækkende webinar, der afholdes af DI den 24. august, hvor politiet og transportorganisationerne netop fokuserer på, hvordan virksomhederne i branchen kan gøre det bøvlet at være IT-kriminel.Folderen kommer med gode råd, både når det gælder umiddelbare tiltag og de mere langsigtede beslutninger.