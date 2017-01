It-firma med fokus på transport har ansat ny salgs- og marketingkonsulent

Mandag 16. januar 2017 kl: 13:13

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Mathias Romer Holmlund vil desuden være ansvarlig for DigiTach’s markedsføring generelt samt være til rådighed med support til firmaet kunder i hverdagen.Tidligere har Mathias Romer Holmlund arbejdet med telekommunikation på B2B markedet, hvor han har erfaring med salg samt udførsel af marketingaktiviteter. Med i bagagen har han også en uddannelse som cand.merc. fra Syddansk Universitet i Odense.- Der er selvfølgelig lidt forskel mellem den branche jeg kommer fra og denne. Men det, der er vigtigst for mig, er de produkter, der tilbydes. Jeg glæder mig til at skulle være med til at sprede budskabet om, hvor simpelt og sikkert tachograf data kan håndteres, siger Mathias Romer Holmlund.