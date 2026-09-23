Leverandør af elektiske varebiler tager sin nye varebil med på el-bilmesse

Onsdag 23. september 2026 kl: 12:35

På Elbilmessen i Herning er eSuperJolly hovednyheden på standen, hvor besøgende også kan opleve eDaily og få rådgivning om valg af drivlinje hos Iveco's forhandlere.









- Med et komplet elektrisk varebilsprogram kan vi nu dække behovene hos alt fra håndværkere og servicevirksomheder til distributions- og transportkunder. På Elbilmessen glæder vi os til at vise, at elektrisk transport i dag kan løse langt flere opgaver, end mange tror, siger Mette Nielsen, der er Country Sales Manager hos Hedin Nordic Truck, der er importør af store og små køretøjer fra Iveco.









Ud over det elektriske varebilsprogram tilbyder IVECO fortsat varebiler med gas- og dieselmotorer. På standen kan forhandlerne rådgive om, hvilken drivlinje der passer til den enkelte virksomheds transportbehov.









Lidt om Iveco eSuperJolly

Den nye eSuperJolly er udviklet til distribution med fokus på rækkevidde, nyttelast og hurtig opladning. Iveco fremhæver modellens forhold mellem batterikapacitet og nyttelast som klassens bedste.

Modellen har en WLTP-rækkevidde på op til 380 kilometer. Under optimale ladeforhold kan 15 minutters hurtigopladning give strøm til op til 100 km ekstra rækkevidde. Iveco yder en batterigarantien i otte år eller 160.000 km, alt efter hvad der kommer først.









Lidt om Iveco eDaily

Besøgende p Elbilmessen kan også opleve eDaily, der er bygget på et robust lastbilchassis med baghjulstræk og fås både som kassebil og chassis til opbygning. Afhængig af variant kan den laste op til 3,6 ton. Ifølge Iveco er den samtidig Danmarks eneste elektriske varebil med op til 3,5 tons trækkapacitet.

Ved bykørsel er rækkevidden op til 418 kilometer. Iveco fremhæver desuden modellens luftaffjedrede sæder og avancerede førerassistentsystemer samt en venderadius, som virksomheden betegner som branchens bedste.









Ud over Iveco eSuper Jolly og Iveco eDaily har Iveco også en tredie elektrisk varebil på sit program, der dog ikker med med på elbilmessen i Herning. Det er Iveco eJolly.









Lidt om Iveco eJolly

Iveco eJolly er en kompakt elektrisk varebil til bykørsel og serviceopgaver. Iveco fremhæver modellens personbilslignende komfort og ergonomi. WLTP-rækkevidden er op til 352 kilometer. Under optimale ladeforhold kan 15 minutters hurtigopladning give strøm til op til 100 kilometer ekstra rækkevidde. Batterigarantien gælder i otte år eller 160.000 km, alt efter hvad der kommer først.





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