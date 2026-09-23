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Vognmandsfirma i Horsens tog to med fire asker og tip med fra Hedensted

Onsdag 23. september 2026 kl: 11:53
Af: Redaktionen

Vognmandsfirma i Horsens tog to med fire asker og tip med fra Hedensted
(Foto: Lastas)

Arthur Andersen Transport ApS, der har hjemsted i Horsens og i dag er en del af BMS-koncernen, har fornyligt hentet to nye fire-akslede Kel-Berg tiptrailere, der kan rumme 52 kubikmeter

Vognmandsfirma i Horsens tog to med fire asker og tip med fra Hedensted
(Foto: Lastas)
Om de to nye Kel-Berg tip-trailere

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, hvor første aksel er. Med løftefunktion og fjerde aksel er selvstyrende
 
Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
  • Bund fremstillet i 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststofbund, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
  • Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder
  • Rullepresenning

De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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