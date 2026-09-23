Vognmandsfirma i Horsens tog to med fire asker og tip med fra Hedensted

Onsdag 23. september 2026 kl: 11:53

(Foto: Lastas)

Om de to nye Kel-Berg tip-trailere





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, hvor første aksel er. Med løftefunktion og fjerde aksel er selvstyrende

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse

Bund fremstillet i 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststofbund, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder

Rullepresenning





De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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