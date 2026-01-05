Salttrailer med en enkelt aksel er leveret til vognmand i Rødkærsbro
Mandag 5. januar 2026 kl: 12:53Af: Redaktionen
Vindelsbæk Transport A/S, der har hjemsted i Rødkærsbro mellem Viborg og Aarhus, har fået leveret en ny Kel-Berg salttrailere med en enkelt aksel fra Lastas i Hedensted
Om den nye Kel-Berg salttrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Cyklistværn i begge sider
- Længde 6.250 mm
- Rammebredde midt 730 mm
- Støtteben som linktrailer
- 1.180 mm forudhæng
- 1 stk. bom i front
- 2 stk surring ved bom i højre og venstre side
- 10 tons aksel med tromlebremser og luftaffjedring
Den nye salttrailer, der har en tilladt totalvægt på 12.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
