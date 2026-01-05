Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Salttrailer med en enkelt aksel er leveret til vognmand i Rødkærsbro

Mandag 5. januar 2026 kl: 12:53
Af: Redaktionen

Vindelsbæk Transport A/S, der har hjemsted i Rødkærsbro mellem Viborg og Aarhus, har fået leveret en ny Kel-Berg salttrailere med en enkelt aksel fra Lastas i Hedensted

Om den nye Kel-Berg salttrailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Cyklistværn i begge sider
  • Længde 6.250 mm
  • Rammebredde midt 730 mm
  • Støtteben som linktrailer
  • 1.180 mm forudhæng
  • 1 stk. bom i front
  • 2 stk surring ved bom i højre og venstre side
  • 10 tons aksel med tromlebremser og luftaffjedring

Den nye salttrailer, der har en tilladt totalvægt på 12.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

