Salttrailer med en enkelt aksel er leveret til vognmand i Rødkærsbro

Mandag 5. januar 2026 kl: 12:53

Om den nye Kel-Berg salttrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Cyklistværn i begge sider

Længde 6.250 mm

Rammebredde midt 730 mm

Støtteben som linktrailer

1.180 mm forudhæng

1 stk. bom i front

2 stk surring ved bom i højre og venstre side

10 tons aksel med tromlebremser og luftaffjedring





Den nye salttrailer, der har en tilladt totalvægt på 12.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





