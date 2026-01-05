LANDEVEJSTRANSPORT:: Arbejdsgivere vil sætte fokus på unge og seniorer

Arbejdsgivere vil sætte fokus på unge og seniorer

LANDEVEJSTRANSPORT:

Mandag 5. januar 2026 kl: 13:27

ATL’s formand Henrik Tofteng. (Foto: ATL)

I det forgangne år har branchen atter engang været sat på mange prøver.





Udfordringer med at finde arbejdskraft, flere og mere komplicerede regler og en dagligdag, hvor unødig bøvl og byrder trækker ressourcer væk fra kerneopgaverne.





Kvalificeret arbejdskraft, både bag rattet og på terminalen, vil også være en udfordring i de kommende år. Særligt vil kampen om de unge tage til.





Faktisk holder vejgodstransportuddannelsen lige nu niveauet, mens søgningen mod de fleste andre erhvervsuddannelser går tilbage. Det kan vi godt tillade os at være stolte af.





Dog vil jeg opfordre til, at virksomhederne i branchen bliver ved med at oprette lærepladser og indgå uddannelsesaftaler med lærlinge, da det fortsat er den bedste måde at få den nye generation ind på.





Samtidig skal vi blive endnu bedre til at få flere af vores ældre medarbejdere til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Vi kan heldigvis se en stor interesse blandt en del seniorer for at blive i chaufførjobbet. Det handler blandt andet om at tænke i seniorpolitik på arbejdspladsen og finde fleksible løsninger.





Internationale chauffører på OK-vilkår

Til februar ventes regeringen at fremsætte sit endelige lovforslag til en ny certificeringsordning. Den vil blandt andet gøre det muligt at ansætte godschauffører og lager- og terminalmedarbejdere fra 16 lande uden for EU så længe, de ansættes på en dansk overenskomst. Det er et vigtigt supplement til rekrutteringen.





DI har kæmpet længe for ordningen, som vi i ATL også ser på med stor optimisme, og som vi forbereder os på at kunne hjælpe vores medlemmer med at bruge.





Byrødder skal i arbejdstøjet

Os, der kender branchen, ved, hvor vigtig den er for at binde samfundet sammen. Det skal vi også minde de mange nyvalgte byråd og kommunalbestyrelser om.





I alt for mange byer mødes vores chauffører af stigende mængder af parkeringsforbud, tidsbegrænsninger og manglende holdepladser. Det spænder ben for god logistik og er med til at gøre jobbet som chauffør unødigt hårdt. Herfra skal lyde en opfordring til de nyvalgte lokalpolitikere om at tænke på, hvem der sikrer levering af de mange varer i byerne og at sikre, at de har rimelige vilkår.





Kampen mod bøvl og byrder fortsætter

Som jeg indledte med, har bøvl og byrder fyldt alt for meget i branchen i 2025 (tænk blot på km-afgiften og det urimelige bøderegime, den medførte!). Det kommer det også til at gøre i 2026.





I løbet af det forgangne år lykkedes det os heldigvis, med DI Transport som frontkæmper, at få ændret en række forhold for branchen.





Vi kan blandt andet glæde os over, at lastbilers vægt og dimensioner er blevet hævet yderligere, og at attesten for fartbegrænsere samt 25-timers reglen er fortid. Senest lyder der nu positive meldinger fra EU, der har lyttet til branchens ønsker om at få øget el-varebilers tilladte totalvægt, så de kan fragte gods på niveau med deres dieseldrevne slægtninge.





Ønskelisten er dog langtfra indfriet. I 2026 vil vi fortsætte arbejdet med at få nedsat størrelsen på bøder for marginale overtrædelser af kilometer-afgiften. Sammen med DI Transport vil vi også arbejde videre for, at mere af provenuet fra afgifter føres tilbage til branchen.









Tak for samarbejdet i 2025





Godt nytår!





Henrik Tofteng, formand for ATL.





















