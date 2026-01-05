Hverdagen er ikke blevet mindre presset - tværtimod.

VOGNMANDSFORMAND I NYTÅRSHILSEN:

Mandag 5. januar 2026 kl: 20:37

Jeg må på underspillet jysk sige tingene, som de er: Hverdagen for det enkelte DTL-medlem er ikke blevet mindre presset i 2025. Tværtimod.

Indførelsen af den kilometerbaserede vejafgift for tunge lastbiler den 1. januar 2025 har været den største kilde til frustration hos medlemmerne. Systemet, der blev indført efter politisk pres uden tilstrækkelig forberedelse, har klart fungeret som et "skrivebordseksperiment".





Flere medlemmer har oplevet en voldsom bødestorm, hvor tekniske fejl på de påbudte bokse og menneskelige tastefejl har ført til snesevis af enslydende bøder, ofte uger efter forseelsen. Jeg må sige, at det er decideret uværdigt at kriminalisere erhvervet over én kam.





Det er nu officielt bekræftet, at danske myndigheder ikke har hjemmel til at inddrive ubetalte vejafgiftsbøder i udlandet, da bøderne ikke er omfattet af internationale aftaler. Men udenlandske bilers bødeandel er stigende og tegner sig for 75 procent af alle bøder. Bødebeløbet vil potentielt udgøre over en halv milliard kroner årligt, som sandsynligvis aldrig bliver inddrevet. Det er en skandale i sig selv.





DTL arbejder fortsat på, at bødesystemet bliver tilpasset det, som bøder er til for - nemlig til dem, som systematisk og forsætligt vil snyde systemet. Ikke vognmænd, der har viljen til at betale.





Midt i bødekaosset har vi opnået mærkbare politiske fremskridt. Efter mere end ti års konstant pres fra DTL er der indgået en politisk aftale om en række forbedringer af vægte og dimensioner. Den største sejr er, at syv-akslede vogntog fra 1. januar 2027 får lov til at fragte to ton ekstra. Det er en forbedring, der vil bidrage til at reducere klimaaftrykket og øge effektiviteten, da syv-akslede vogntog flytter omkring 60 procent af alt gods i Danmark.





Vi har også, takket være samarbejdet med NLA og IRU, fået afværget, at danske vognmænd skulle påføres kvoter for, hvor mange el-lastbiler, man skal have i sin virksomhed, og sikret, at vi fortsat kan udføre grænseoverskridende transporter i Norden med ekstra vægt på vogntogene.





DTL-beregninger viser, at den lavere vejafgift for el-lastbiler gør det økonomisk attraktivt at skifte til el på de lange strækninger, hvor investeringen kan tjenes ind efter kun tre-fire år. Men skal vi for alvor have gang i omstillingen, må det blive med en fritagelse for vejafgiften for de el-lastbiler, som vognmændene i dag betaler kassen for at indkøbe.





Fremskyndelsen af den grønne pulje til nul-emissionslastbiler betød, at der kunne søges 323 millioner kroner allerede fra efteråret 2025. Ikke alle vores medlemmer kan se økonomien i det, men vi kan ikke se bort fra udviklingen, der nu går meget hurtigt.





Ingen ved, hvad fremtiden bringer i denne turbulente tid, både her i landet og især internationalt. Så jeg skal undlade at spå for meget om fremtiden.





Men vi skal nok i 2026 forberede os på, at den elektriske omstilling af materiellet accelerer endnu mere samtidig med, at de skærpede krav til IT-sikkerhed i virksomhederne bliver endnu mere aktuel for at forhindre udefra kommende cyberangreb.





Vi skal for alt i verden afværge nedbrud i den vigtige infrastruktur, som vi vognmænd er en uundværlig del af.









Jens H. Petersen, formand for DTL - Danske Vognmænd





