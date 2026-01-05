Godt nytår til alle derude i vintervejet

Mandag 5. januar 2026 kl: 10:42

Af: Jesper Christensen Det nye år er startet med frost på gader og stræder - og sne mange steder. Efter mange år med en hverdag med transport kan vi her på redaktionen konkludere, at det hele går bedre, hvis vi tager hensyn til hinanden og hjælper der, hvor der er brug for det.









Måske er der en fodgænger, der er utryg ved at fortovet er dækket af sne, måske er der er buschauffør, der har brug for et venligt smil, fordi han er forsinket på grund af sneglatte veje, måske...









Så pas på jer selv og hinanden - og nyd, at dagen er tiltaget med 15 minutter siden solhverv 21. december - og at sneen er med til at gøre dagen lidt lysere.





