Servicebil er polstret til lidt af hvert
Torsdag 21. august 2025 kl: 11:42Af: Redaktionen
Ved midsommertid leverede HE Jørgensen en ny MAN TGE til SR Hydraulik Service ApS i Vordingborg. Den nye varebil markerer sig på mange måder. Eksempelvis med sine farver, lysskilt og lys - og indvendigt med en polsteret førerkabine
Den nye MAN TGE’er eksempelvis er opbygget med:
- Lysskilt
- Fjernlygter
- Siderør med lys
- Frontlæbe
- Lygtebøjle med 6 Strands-lygter
Kabinen er indvendigt polstret hos FL Buur i Vrå i Vendsyssel.
Varevognen er solgt og leveret af Nicolai Vang Andersen fra HE Jørgensen.
(Foto: HE Jørgensen)
